Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Ataşehir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Yeni Çamlıca Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönünde bilgi alınması üzerine takip başlatıldı.

İki şüphelinin belirli aralıklarla giriş çıkış yaptığı ve sokakta gözcü olduğu tespitinin ardından düzenlenen operasyonda F.Ü. ve S.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst aramasında 0,90 gram taş kokain ve 1 adet uyuşturucu hap, bahçede ise toprağa gömülü 10,26 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

S.B. serbest bırakılırken F.Ü. ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan mahkemeye sevk edildi.