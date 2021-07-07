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Ataşehir'de gerçekleşen iki farklı kazada ölümden dönüldü - Son Dakika

Ataşehir'de gerçekleşen iki farklı kazada ölümden dönüldü

07.07.2021 10:50

Ataşehir'de yolda ilerleyen otomobil aniden durunca, arkadan gelen motosiklet sürücüsü duramayarak otomobile çarptı.

Ataşehir'de yolda ilerleyen otomobil aniden durunca, arkadan gelen motosiklet sürücüsü duramayarak otomobile çarptı. Motosikletteki iki kişi çarpmanın etkisiyle havaya savrularak yere düştü. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Ataşehir'de geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde meydana geldi. Yolda otomobiliyle ilerleyen bir sürücü aniden frene basarak durdu. Arkadan gelen motosiklet sürücüsü ise frene bassa da durmayı başaramadı. Motosiklet, önünde duran otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan iki kişi havaya savruldu ardından yere düştü. Motosikletten düşenler yerden kalkıp yol kenarına doğru yürürken otomobil sürücüsü de aracını yoldan çekti.

Yolda bir anda duran otomobile arkadan gelen motosikletin çarptığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Öte yandan, Ataşehir'de kontrolden çıkan otomobil, kamyonete çarptı. O esnada sokaktan geçen vatandaş savrulan kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz gün Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde aşırı hız yapan otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, dört yol üzerinde seyir halinde olan kamyonete çarptı. Kaza esnasında olay yerinden geçen bir vatandaş savrulan kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan korku dolu o anlar bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

"Ölümlü kaza olacağını düşünüyoruz"

Kazaya ilişkin konuşan çevre esnafından Fatih Danışoğlu, "Burada haftada en 2 defa kaza oluyor. Yaklaşık 2 ay öncede burada bir araç takla atmıştı. Adamı içerisinden zor çıkartmıştık. Geçtiğimiz günde bizim iş yerine ait araçlara da çarptılar. Hatta bir kadın da o kaza da hafif yaralandı. Biz artık burada ölümlü kaza olacağını düşünüyoruz. Bir an önce tedbir alınmasını istiyoruz. Buraya bir hız kesici ya da ışık yerleştirilmeli. Burası dört yol ağzı olduğu için kaza sürekli oluyor" dedi.

"Neredeyse aracın altında kalacaktı"

Kaza esnasında olay yerinde bulunan Levent Şeker isimli vatandaş ise, "Burada 12 yıldır esnafız. O kadar çok kaza gördük ki artık psikolojimiz bozuldu. Burada 26 yaşında bir arkadaşımızı da kaybettik. Konuyla alakalı İBB'ye başvuruda bulunduk fakat bir geri dönüş alamadık. Dün de bir esnaf arkadaşımız neredeyse kazaya karışan bir aracın altında kalıyordu. Ucuz kurtuldu. Dediğim gibi burada gün aşırı kazalar yaşanıyor" diye konuştu.

Ataşehir'de gerçekleşen iki farklı kazada ölümden dönüldü
Ataşehir'de gerçekleşen iki farklı kazada ölümden dönüldü
Ataşehir'de gerçekleşen iki farklı kazada ölümden dönüldü
Ataşehir'de gerçekleşen iki farklı kazada ölümden dönüldü
Ataşehir'de gerçekleşen iki farklı kazada ölümden dönüldü
Ataşehir'de gerçekleşen iki farklı kazada ölümden dönüldü
Ataşehir'de gerçekleşen iki farklı kazada ölümden dönüldü

Ferhatpaşa Mahallesi, Ataşehir, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ataşehir'de gerçekleşen iki farklı kazada ölümden dönüldü - Son Dakika


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