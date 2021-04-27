Son dakika haberleri: Bostancı Sanayi Sitesi'nde yangın; itfaiye ekipleri müdahale ediyor - Son Dakika

Bostancı Sanayi Sitesi'nde yangın; itfaiye ekipleri müdahale ediyor

İSTANBUL - Ataşehir'de bir iş yerine ait kaynak makinasından çıkan yangın paniğe yol açtı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yoğun dumana maruz kalan bir çalışan ise hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Ataşehir'de bulunan bir iş yerinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir iş yerine ait kaynak makinasının motor kısmında başlayan yangın paniğe neden oldu. Çıkan yangında iş yerinden yoğun dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri yoğun dumanların yükseldiği yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri ise vatandaşların yardımıyla işyerinden çıkartılan ve yoğun dumandan etkilenen vatandaşa müdahale etti. Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu.