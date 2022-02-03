Üye Girişi
ATATÜRK ANITI'NIN ÖNÜNDE NÖBET BAŞLADI - Son Dakika

ATATÜRK ANITI'NIN ÖNÜNDE NÖBET BAŞLADI

03.02.2022 23:10

Samsun'un İlkadım ilçesinde, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na yönelik yapılan saldırı sonrası vatandaşlar nöbete başladı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na yönelik yapılan saldırı sonrası vatandaşlar nöbete başladı. Atatürk Parkı'ndaki anıt çevresinde toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri ile vatandaşlar, beklemeye başladı. İlkadım ve Atakum belediyeleri ise parkta çadır kurarak, vatandaşlara çay ve Regaip Kandili dolayısıyla kandil simidi ikram etti. Kalabalık meşaleler yakarak, İstiklal Marşı, İzmir Marşı ve Onuncu Yıl Marşı'nı okudu. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

ATATÜRK ANITI'NIN ÖNÜNDE NÖBET BAŞLADI
ATATÜRK ANITI'NIN ÖNÜNDE NÖBET BAŞLADI
ATATÜRK ANITI'NIN ÖNÜNDE NÖBET BAŞLADI
ATATÜRK ANITI'NIN ÖNÜNDE NÖBET BAŞLADI
ATATÜRK ANITI'NIN ÖNÜNDE NÖBET BAŞLADI
ATATÜRK ANITI'NIN ÖNÜNDE NÖBET BAŞLADI
ATATÜRK ANITI'NIN ÖNÜNDE NÖBET BAŞLADI
ATATÜRK ANITI'NIN ÖNÜNDE NÖBET BAŞLADI
ATATÜRK ANITI'NIN ÖNÜNDE NÖBET BAŞLADI
ATATÜRK ANITI'NIN ÖNÜNDE NÖBET BAŞLADI
ATATÜRK ANITI'NIN ÖNÜNDE NÖBET BAŞLADI
ATATÜRK ANITI'NIN ÖNÜNDE NÖBET BAŞLADI

YORUMLAR
500

Saldırı, İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ATATÜRK ANITI'NIN ÖNÜNDE NÖBET BAŞLADI - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
23:23 Son Dakika: Öğretmenlere yeni müjde! Merakla beklenen Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi yasalaştı
23:18 Türkiye'de tartışma konusu olan yeni uygulama! İlk siparişinde 30 TL ödemeyen kafede oturamayacak, 6 saatte ikinci sipariş zorunlu
23:04 Galatasaray, takımdan gönderdiği Luyindama'nın yerini hemen doldurdu! İşte Marcao'nun yeni partneri
23:02 AK Partili Mustafa Şen'den siyaseti hareketlendiren ittifak yorumu: Başka partilerle ittifaklarımız olabilir
22:41 Atatürk heykeline yapılan saldırı vatandaşı harekete geçirdi! Sırayla nöbet tutuyorlar
22:39 CHP'li Aykut Erdoğdu'nun şehit paylaşımı sosyal medyadan büyük tepki topladı: Barışamadık
22:36 Yetkili isim canlı yayında güzel haberi verdi! TOGG'un piyasaya sürülmesiyle birlikte otomobil kredilerinde düzenleme yapılacak
22:31 Tecrübeli eldivenden skandal hata! Yıldız futbolcu ayna detayını fark etmeyip çırılçıplak halini sosyal medyada paylaştı
22:04 Ünlü ayakkabı mağazasında iğrenç olay! Müdür, içerisine spermlerini bıraktığı ayakkabıyı kadın müşterisine giydirdi
21:42 Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kadrosuna yıldız futbolcular dahil olmadı! Taraftar sinirden deliye döndü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 23:27:39. #1.12#
SON DAKİKA: ATATÜRK ANITI'NIN ÖNÜNDE NÖBET BAŞLADI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement