Son dakika: Atatürk Bulvarı'nın bir bölümü trafiğe kapatılacak - Son Dakika

Son dakika: Atatürk Bulvarı'nın bir bölümü trafiğe kapatılacak
23.06.2021 17:10
Son dakika haberine göre Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin asfalt onarım çalışması nedeniyle Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı'nın bir kısmının 24 Haziran Perşembe 22.00 ile 25 Haziran Cuma 06.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacağı bildirildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin asfalt onarım çalışması nedeniyle Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı'nın bir kısmının 24 Haziran Perşembe 22.00 ile 25 Haziran Cuma 06.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacağı bildirildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapım İşleri Şube Müdürlüğü sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde ki yol bakım çalışmaları kapsamında kentin ana arterlerinden olan Konyaaltı İlçesi Atatürk Bulvarı üzerinde asfalt onarım çalışmaları yapılacak. Bulvarın 646.Sokak ile 642.Sokak arasındaki kısmı 24 Haziran Perşembe akşamı saat 22.00 itibaren taşıt trafiğine kapatılacak. Bulvarın, yoğun bir çalışmanın ardından 25 Haziran Cuma sabahı saat 06.00'dan itibaren yeniden trafiğe açılması planlanıyor. Çalışma süresince sürücüler alternatif güzergahları kullanabilecekleri bildirildi. - ANTALYA
Son Dakika 17:52 Yılmaz Özdil ile tartışmıştı! Uğur Dündar'dan ilk paylaşım: Kendimi ne zaman toparlarım bilemiyorum 17:45 Samsun'un tek kadın ağır vasıta direksiyon öğretmenini gören hayrete düşüyor 17:43 Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Bolasie, Rizespor'la anlaştı 17:29 Vatandaş artık altın kaplama metal ziynet eşyalarını tercih ediyor: 10 bin liralık bilezik 100 lira 17:16 Galatasaray'da Fatih Terim, futbolda tek yetkili oldu 16:55 Mansur Yavaş, "Lezzet Ankara" projesine tepki gösteren Yemek Sepeti CEO'suna cevap verdi: Doğru yolda olduğumuz görülüyor 16:16 134 kişiye yükseldi! Yasakların kalkacağı 1 Temmuz öncesi Delta varyantı atak yaptı 15:35 İstanbul'dan ayrılmayan Belhanda, sarı-kırmızılılara mesaj verdi: Galatasaray'dan haber bekliyorum