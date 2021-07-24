Son dakika: Atatürk'ün Karamürsel'e gelişinin 88. yılı kutlandı - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Karamürsel'e gelişinin 88. yılı törenle kutlandı.

Atatürk'ün ziyaret ettiği tarihi binanın önünde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, 88 yıl önce büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü karşılamanın gururunu yaşayan Karamürsellilerin bugün aynı mutluluk ve gururu yaşadığını söyledi.

Atatürk'ün 24 Temmuz 1933'te Karamürsel'e "Acar" isimli motorla deniz yoluyla geldiğini belirten Yıldırım, "Atatürk, bu alanda yer alan iskeleden kendisini coşku ve heyecanla karşılayan ilçe halkını selamlayarak, belediye binamızı şereflendirmişlerdir. Atatürk, Pirali namıyla bilinen kıraathanede kendisine sunulan kahveyi içerken aynı zamanda da Karamürsel halkıyla sohbet etmiştir." diye konuştu.

Yıldırım'ın konuşmasının ardından Atatürk'ün ilçeye gelişi temsili olarak canlandırıldı.

Törene, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.