Son Dakika: Atletico Madrid'de iki futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

İspanya'nın Atletico Madrid Kulübü, futbolcularından Diego Costa ve Santiago Arias'ın yaptırdıkları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

Atletico Madrid Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2020-2021 sezonu öncesi hazırlıklara başlamak için, milli takımlarında bulunanlar ile Diego Costa ve Santiago Arias dışındaki tüm futbolcuların Madrid'deki tesislerde toplandığı bildirildi.

Teknik heyet ve futbolcuların Kovid-19 PCR testinden geçirildiği belirtilen açıklamada, Costa ve Arias'ın ise tatilde bulundukları yerlerde yaptırdıkları PCR testlerinin pozitif çıkmasından dolayı sezon öncesi hazırlık çalışmalarına katılmadıkları ve karantinada bulundukları bilgisi paylaşıldı.