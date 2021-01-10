Son dakika: Atletizmde Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota hedefi 40 sporcu - Son Dakika

Son dakika: Atletizmde Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota hedefi 40 sporcu

10.01.2021 11:09

Son dakika haberlerine göre Türkiye Atletizm Federasyonu Genel Sekreteri Halil Akkaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021 Temmuz'una ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 40 sporcuyla katılmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye Atletizm Federasyonu Genel Sekreteri Halil Akkaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021 Temmuz'una ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 40 sporcuyla katılmayı hedeflediklerini söyledi.

Akkaş, geçen yıl yapılması planlanan ancak Kovid-19 nedeniyle bu yıla ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları hazırlıklarını Mersin'deki Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde sürdüren milli takımın kampını ziyaret etti.

AA muhabirine açıklamada bulunan Akkaş, kentin, 2013'te düzenlenen Akdeniz Oyunları sayesinde kazandığı tesislerle atletizmin lokomotif şehirlerinden biri haline geldiğini belirtti.

Akkaş, kendisinin de Akdeniz Oyunları'nda sporcu olarak yarıştığını hatırlatarak, atletizmde yeni sporcular yetiştirmek için çalıştıklarını anlattı.

Kovid-19 nedeniyle geçen sene birçok spor organizasyonun iptal olduğunu anımsatan Akkaş, buna rağmen sporcularının 2020'de 69 Türkiye rekoru kırdığını kaydetti.

Akkaş, olimpiyat hedefleri hakkında bilgi verdiği konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geçen yıl kırdığımız birçok rekor ve aldığımız güzel derecelerle, bu yıla ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'na emin adımlarla ilerliyoruz. Şu ana kadar 14 sporcumuz olimpiyat barajını geçerek kota aldı. 29 Haziran'a kadar ek süre tanındığı için bu süreye kadar barajı geçme potansiyeli olan sporcularımızın şansları devam ediyor. Bir aksilik olmazsa bayrak takımlarımızla kota alan sporcu sayımızın 40'ı bulacağına inanıyoruz. Sporcularımıza güveniyoruz, başaracaklarına inanıyoruz. Bu yıla ertelenen ve olimpiyat kotası için puan imkanı sağlayan müsabakalar var. Sporcularımızın, hedeflediği ve katıldığı tüm yarışlarda barajı geçip ülkemizi Tokyo'da en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz."

"2015'ten bu yana 1000 uluslararası şampiyonada 1073 madalya kazandık"

Mersin'de geçen yıl düzenlenen Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcuların 10 madalya kazandığını anımsatan Halil Akkaş, "Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ve sporcuları bir kez daha tebrik etmek isterim. Mersin'in ev sahipliğinde Avrupa'nın zirvesine çıktılar. Biz de atletizm alanında, 2015 yılından beri Avrupa'nın en hızlı yükselen ülkelerinden biriyiz. 2015'ten bu yana toplamda 1000 uluslararası şampiyonada 1073 madalya kazanarak Avrupa'da söz sahibi olduğumuzu gösterdik. İnşallah bu başarıyı Tokyo'da da sürdürüp, ülkemize önce finaller, sonra da madalya kazandırmak için sporcularımıza gereken bütün desteği sağlıyoruz." diye konuştu.

Akkaş, altyapıya yönelik birçok projenin Kovid-19 nedeniyle duraksadığını, salgının sona ermesiyle alt yaş gruplarına yönelik çalışmaların hızla devam edeceğini aktardı.

Türkiye'nin, organizasyonlara ev sahipliği yapma konusunda da başarılı olduğunu vurgulayan Akkaş, şunları kaydetti:

" Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'te düzenlenecek Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın İstanbul'da yapılması için başvuru yapmıştık. Geçen ay organizasyonun İstanbul'da gerçekleştirileceği netleşti. Bir mutlu haber daha vermek istiyorum. 2025'te düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası'na ülkemizin ev sahipliği yapması için adaylık başvurusu yaptık. İnşallah bu şampiyonayı da ülkemize kazandırıp, Türkiye'nin atletizmdeki başarısını devam ettirmek istiyoruz."

Son dakika: Atletizmde Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota hedefi 40 sporcu
Son dakika: Atletizmde Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota hedefi 40 sporcu
Son dakika: Atletizmde Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota hedefi 40 sporcu
Son dakika: Atletizmde Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota hedefi 40 sporcu

Türkiye Atletizm Federasyonu, Olimpiyat, Sporcu, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika: Atletizmde Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota hedefi 40 sporcu - Son Dakika Spor


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