Son dakika... Atlı polis birlikleri Bostancı Sahili'nde vatandaşları uyardı - Son Dakika

Atlı polis birlikleri Bostancı Sahili'nde vatandaşları uyardı

İSTANBUL - Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Polis Birlikleri ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Bostancı sahilde vatandaşları koronavirüs tedbirlerine uyulması konusunda uyardı. Ödül, Aybar, Ateş ve İmre isimli polis atları vatandaşın bir hayli hoşuna giderken çocuklar atları sevdi.

Atlı birlikler vatandaşın ilgi odağı oldu

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Bostancı sahilde koronavirüs tedbirlerine uyulması konusunda vatandaşları uyardı.Maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda vatandaşları uyaran atlı polis birlikleri vatandaşın bir hayli ilgisini çekti.Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne bağlı çok sayıda polis ekibi ise vatandaşa tedbirlerin yazılı olduğu broşürleri dağıtarak sık sık uyarılarda bulundu.Toplum Destekli Polislerden vatandaşlara art arda uyarılar geldi.Tolum destek polisi, "Bildiğiniz gibi Koronavirüs ile mücadelemiz devam ediyor. Teşekkür ederiz maskenizi takmışsınız. Maskeler ağız ve burunu lütfen kapatsın, sosyal mesafeye her yerde dikkat edelim ve hijyeni de mutlaka göz önünde bulunduralım." derken vatandaş tedbir ve denetimleri yerinde buldu. Vatandaşlardan birisi, "Tedbirlere biz uyuyoruz, maske takmayan insanları da gördüğümüzde uyarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Maskesiz yeşil alanda oturan vatandaşı polis uyardı

Bostancı sahilde denizin keyfini çıkartmak için maskesini çıkartıp yeşil alanda oturan kişileri ekipler uyardı. Polis memuru, "Ne olursa olsun o maskeyi mutlaka takalım, her zamankinden daha dikkatli olmalıyız." ifadelerini kullanarak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan korona virüs tedbirlerinin yazılı olduğu el broşörlerini dağıttı. Atı sevmek isteyen minik bir çocuk annesiyle birlikte atlı polislerden izin alarak atların yanına yaklaştı. "Çok hoşumuza gitti, çocuklarında hoşuna gidiyor." diyen anne minik kızıyla birlikte İmre isimli adı sevdi.