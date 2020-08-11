Son Dakika: Atlı polislerden Bakırköy sahilde maske ve denetimi - Son Dakika

Atlı polislerden Bakırköy sahilde maske ve denetimi

Bakırköy sahilde atlı polisler, maske denetimi yaptı

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Birlik Grup Amirliği'ne bağlı atlı polisler, Bakırköy sahilinde korona virüs denetimine katıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Birlik Grup Amirliği'ne bağlı 4 atlı polis Bakırköy sahilinde maske ve sosyal mesafe denetimine katıldı. Yunus ekipleri ve drone desteği ile yapılan denetimlerde ekipler sahilde piknik yapıp yürüyüş yapanlara korona virüs tehdidine karşı maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları yolunda çağrı yaptı. Maskesi olmayan vatandaşlara polis ekipleri tarafından maske dağıtılırken, özellikle çocuklar atlı polislere ilgi gösterdi.