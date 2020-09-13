Son Dakika: Atlı polislerden vatandaşlara korona virüs uyarısı - Son Dakika

Küçükçekmece Gölü kenarında atlı polis ekipleri, korona virüs kurallarına uymayan vatandaşları uyarıp, maske ve sosyal mesafe konusunda bilgilendirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Birlikleri, Küçükçekmece Gölü'nde denetim gerçekleştirdi. Denetimlere yunus ekipleri ve devriye ekipleri de katıldı. Göl kenarındaki vatandaşlardan yoğun ilgi gören atlı polisler, kurallara uymayan vatandaşları uyardı.

"MASKE VE HİJYEN KURALLARI HAYATİ ÖNEME SAHİP"

Komiser Yardımcısı Muhammed Aygün, korona virüsle savaşlarının sürdüğünü belirterek, "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Polis Grup Amirliği olarak bugün Küçükçekmece Gölü kenarında devriye ve denetimlerde bulunuyoruz. Korona virüs salgını kapsamında vatandaşlarımıza sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulup bilgilendirme yapıyoruz. Salgınla mücadelede maskenin, mesafenin ve hijyenin bireysel ve toplumsal olarak hayati bir öneme sahip. Vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı ve bilinçli hale getirmek için çalışmalarda bulunuyoruz" dedi.

(İHA)