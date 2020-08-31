Son dakika... ATO Başkanı Baran büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, reel sektöre sağlanan desteklerle ekonomik açıdan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin iyi yönetildiğini belirterek, "Geçici olarak yaşanan küçülme moralimizi asla bozmayacak, aksine daha gayretli şekilde çalışarak, toparlanma ve ardından büyüme hamlesinde elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Baran, yazılı açıklamasında, yılın ikinci çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kovid-19 sebebiyle ortaya çıkan zorlu süreçte gelişmiş ülke ekonomilerinin dahi yüzde 10'un üzerinde küçülme yaşadığına dikkati çeken Baran, bu çerçevede Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9,9 küçülmesinin başarı olarak değerlendirilebileceğini kaydetti.

Baran, Türkiye'nin tüm dünyanın boğuştuğu Kovid-19 salgınıyla en iyi mücadele eden ülkelerden biri olduğunu ve ekonomi alanında da reel sektöre sağladığı desteklerle süreci iyi yönettiğini vurgulayarak, "Türkiye, coğrafyasındaki zorluklara ve ihracat pazarlarındaki daralmaya rağmen süreci en iyi yöneten ülkelerden biri olarak göze çarpıyor. Geçici olarak yaşanan küçülme moralimizi asla bozmayacak, aksine daha gayretli şekilde çalışarak, toparlanma ve ardından büyüme hamlesinde elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye hızlı toparlanacak ülkelerden biri"

Türkiye'nin sanayide yerli üretim hamleleri ve doğal gaz keşfi gibi olumlu gelişmeler sayesinde salgının negatif etkilerini diğer ülkelere göre daha kolay iyileştireceğinin altını çizen Baran, "Türkiye'nin sahip olduğu potansiyel ve bu potansiyelin stratejik olarak doğru kullanımıyla süreçten en az hasarla çıkarak, hızlı bir şekilde toparlanacak ülkeler arasında olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kovid-19'un insanları evlerine kapattığını, petrolden sanayi ürünlerine kadar birçok alandaki talebi daralttığını belirten Baran, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği üyesi ülkelerin nisan-haziran döneminde küçülmesi ortalama yüzde 11,9 oldu. Söz konusu dönemde İspanya yüzde 18,5, Fransa yüzde 13,8, İtalya yüzde 12,4 düzeyinde küçülme yaşadı. Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da ise ekonomi yüzde 10,1 oranında daraldı. İngiltere, yüzde 20,4 oranında küçüldü. ABD ekonomisi ise aynı dönemde yüzde 32,9 daralarak rekor seviyede küçülme yaşadı. Japonya ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 27,8 oranında daraldı. Veriler gösteriyor ki dünya ekonomisi genel itibariyle küçülme eğiliminde."