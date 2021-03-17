Son Dakika | Ankara Ticaret Odası, Esenboğa'dan yurt dışına yeni direkt uçuş hatları istedi - Son Dakika

Son Dakika | Ankara Ticaret Odası, Esenboğa'dan yurt dışına yeni direkt uçuş hatları istedi

17.03.2021 13:29
Son Dakika | Ankara Ticaret Odası, Esenboğa'dan yurt dışına yeni direkt uçuş hatları istedi, System.String[]

Son dakika haberine göre Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Kovid-19 salgınının ekonomiye etkilerini dış ticaretle hafifletmek için Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan yurt dışına yeni direkt uçuş hatları istediklerini bildirdi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Kovid-19 salgınının ekonomiye etkilerini dış ticaretle hafifletmek için Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan yurt dışına yeni direkt uçuş hatları istediklerini bildirdi.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, ATO yönetim kurulu haftalık olağan toplantısında, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Anadolu Jet Başkanı Said Şamil Karakaş ve THY Genel Müdür (Kargo) Yardımcısı Turhan Özen'i konuk etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baran, aşılama çalışmalarının devam etmesi ve tedbirlerle kademeli normalleşmeye geçildiğini, maske, mesafe, temizlikle birlikte tüm tedbirlere riayet edilerek normal hayata dönüşün ticari faaliyetlerin devamı açısından da önemli olduğu kaydetti.

Baran, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan direkt uçuşlarla yurt dışına ulaşmanın tacirler açısından önemine değinerek, "Pandeminin ekonomiye olan etkilerini dış ticaretle hafifletmek için Esenboğa'dan yurt dışına yeni direkt hatlar istiyoruz." ifadesini kullandı.

Yeni destinasyonları ihracat rotaları, sağlık turizmi ziyaretçileri, Türk vatandaşlarının yurt dışında yoğun yaşadığı yerler gibi kriterler gözeterek talep ettiklerine işaret eden Baran, "Bir yandan sağlık açısından salgının izlerini silmeye çalışırken diğer yandan da ekonomimizi canlandırmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"ATO ile iş birliği içindeyiz"

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Aycı da Ankara'dan yurt dışına direkt uçuş hatlarının ATO ile iş birliği içerisinde oldukları bir konu olduğunu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesinde birlikte yürütülen çalışmalarla yeni destinasyonlara hatlar açtıklarını belirtti.

Aycı, "ATO'nun yurt dışı uçuşlar konusundaki vizyonunun, dünya ile bütünleşme stratejisinin, Ankara ve çevresindeki illerde ticaret yapan iş adamlarımızın dünya ile bağlanmasının ne demek olduğunun çok farkındayız. Bu çağrıya kayıtsız kalamayız. Bu ülkenin ekonomisi için hepimiz birer neferiz." ifadelerini kullandı.

Salgın sürecinden hizmet ve turizm sektörleriyle birlikte havacılık sektörünün de etkilendiğini, uçakların bir kısmını kargo aracı olarak değerlendirerek krizi fırsata çevirdiklerini aktaran Aycı, şunları kaydetti:

"THY Kargo, kargo piyasasında Türkiye'nin söz sahibi olmasının sağlanması konusunda önemli bir başarıya imza attı. Pazar payımızı yüzde 5,2'ye çıkardılar. Bugün dünyada her 20 hava kargodan birisi bizimle uçuyor. Hedefimiz her 10 kargodan birinin THY ile uçması."

THY Kargo'nun 110 ülkeye kargo taşıdığını vurgulayan Aycı, şirketin kargo taşımacılığı konusunda Ankaralı ihracatçılarla da iş birliği yapılabileceğini anlattı.

Aycı, Türkiye'nin dünyanın mal ticaretinin önemli bir transfer merkezi haline dönüşebileceğinin altını çizerek, İstanbul Havalimanı'nın yapılmasının bu vizyonun sonucu olduğunu ifade etti.

Son Dakika | Ankara Ticaret Odası, Esenboğa'dan yurt dışına yeni direkt uçuş hatları istedi
Son Dakika | Ankara Ticaret Odası, Esenboğa'dan yurt dışına yeni direkt uçuş hatları istedi
Son Dakika | Ankara Ticaret Odası, Esenboğa'dan yurt dışına yeni direkt uçuş hatları istedi
Son Dakika | Ankara Ticaret Odası, Esenboğa'dan yurt dışına yeni direkt uçuş hatları istedi

Esenboğa Havalimanı, Türkiye, Ekonomi, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | Ankara Ticaret Odası, Esenboğa'dan yurt dışına yeni direkt uçuş hatları istedi - Son Dakika Ekonomi


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