ATO, başkentin "etkinlik ekonomisini" canlandırmaya yönelik projeyi Bakan Ersoy'a sundu - Son Dakika

ATO, başkentin "etkinlik ekonomisini" canlandırmaya yönelik projeyi Bakan Ersoy'a sundu

18.03.2021 12:33
ATO, başkentin

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılı dolayısıyla "1921-Ya İstiklal ya Ölüm" isimli proje hazırladıklarını belirterek, "'Projeyle, salgın döneminin yavaşlattığı Ankara ekonomisine, kültür ve sanat ekonomisi ile katkı sağlamayı...

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılı dolayısıyla "1921-Ya İstiklal ya Ölüm" isimli proje hazırladıklarını belirterek, "'Projeyle, salgın döneminin yavaşlattığı Ankara ekonomisine, kültür ve sanat ekonomisi ile katkı sağlamayı ve turizmi canlandırmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baran ve beraberindeki heyet, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti.

Ziyarette ATO heyeti, Polatlı ilçesi sınırlarında gerçekleşen Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılı dolayısıyla hazırlanan ve başkentin etkinlik ekonomisini canlandırmaya yönelik projenin sunumunu gerçekleştirdi.

Baran, özellikle hizmet sektöründe yer alan ATO üyelerinin salgın kısıtlamaları nedeniyle zor günler geçirdiğini hatırlatarak, yeni normalleşme sürecinin işletmelerin ekonomik devamlılığı açısından önemli olduğunu vurguladı.

Ankara ekonomisini, kongre, fuar ve sağlık turizmi ile geliştirmeye yönelik çalışmalara devam ettiklerinin altını çizen Baran, 2020'de Türkiye'ye 1,3 milyon sağlık amaçlı turist geldiğini ve Ankara'nın en çok turist ağırlayan ilk beş il arasında yer aldığını belirtti.

Başkentin sağlık turizmi potansiyelini harekete geçirecek çalışmalara devam ettiklerine işaret eden Baran, bu kapsamda Ankara'dan yurt dışına direkt uçuş konusunun da gündemlerinde olduğunu aktardı.

Baran, 2021'in Kurtuluş Savaşı'nın gidişatını değiştiren Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılı olduğuna dikkati çeken Baran, "Kurtuluş Savaşı'nın öneminin kavranması ve Milli Mücadele ruhunun yeni nesillere aktarılması için Milli Eğitim Bakanlığımız ile yaptığımız çalışmalarla 2005 yılından bu yana Çanakkale'yi 35 bin, Polatlı-Duatepe'yi ise 3 bin öğrencimizin ziyaret etmesini sağladık. Atalarımızın cephelerde verdiği kahramanca mücadeleyi anlattığımız öğrencilerimizi bu ziyaretin ardından organize sanayi bölgesi içindeki fabrikalara götürerek burada da ekonomik alanda gelişim savaşının nasıl olduğunu göstermeye çalıştık." ifadelerini kullandı.

Başkentin kültür ve sanat ekonomisini canlandıracak ve turizmini geliştirecek "1921-Ya İstiklal ya Ölüm" isimli proje hakkında bilgi veren Baran, "1921-Ya İstiklal ya Ölüm' adını taşıyan projeyle, salgın döneminin yavaşlattığı Ankara ekonomisine, kültür ve sanat ekonomisi ile katkı sağlamayı ve turizmi canlandırmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ATO, başkentin etkinlik ekonomisini canlandırmaya yönelik projeyi Bakan Ersoy'a sundu
ATO, başkentin etkinlik ekonomisini canlandırmaya yönelik projeyi Bakan Ersoy'a sundu
ATO, başkentin etkinlik ekonomisini canlandırmaya yönelik projeyi Bakan Ersoy'a sundu
ATO, başkentin etkinlik ekonomisini canlandırmaya yönelik projeyi Bakan Ersoy'a sundu

Kültür ve Turizm Bakanı, Ankara Ticaret Odası, Ankara, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ATO, başkentin 'etkinlik ekonomisini' canlandırmaya yönelik projeyi Bakan Ersoy'a sundu - Son Dakika Ekonomi


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