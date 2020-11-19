Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret Odaları Konsey Başkanlığı görevini yürüten Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ekonomik alanda ortaya çıkan tüm komplikasyonların kamu ve reel sektörün işbirliği ile aşılacağına inandıklarını söyledi. Baran, hizmet sektöründeki işletmeler için kira desteği talep etti.

ATO Başkanı Gürsel Baran, TOBB'un Türkiye Ekonomi Şurası'nda Ticaret Odaları Konsey Başkanı sıfatıyla ticaret odalarının sorun ve görüşlerini aktardı. Türkiye'nin korona virüsle mücadele sürecinin başlangıcının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde esnaf ve tüccara sağlanan destekler sayesinde gelişmiş ülkelere nazaran daha az kayıpla geçirildiğini hatırlatan Baran, "Reel sektörümüze nefes aldıran uygulamalarınız için size ve tüm kabine üyelerine, ticaret odalarımız adına teşekkür ediyoruz. Ekonomik alanda ortaya çıkan komplikasyonları hep beraber aşacağımıza inancımızı bir kez daha tekrarlıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ekonomi ve hukuk alanındaki reformların reel sektörde heyecan uyandırdığını kaydeden Baran, "Ekonomi ve hukuk alanında reform açıklamalarınız bizleri heyecanlandırdı. Gerek bu konuda, gerekse pandeminin reel sektör üzerindeki sıkıntılarının çözümü noktasında üzerimize düşen her görevi yapmaya hazırız" diye konuştu.

Baran, sorunları dile getirerek şunları söyledi:

"1- Girişimci bir milletiz ve istihdam sağlanması için de girişimci sayımızın artmasını istiyoruz. Ancak adım başı aynı alanda açılan işletmeler yani plansız yatırım, hem yeni kurulan işletmeye hem o alanda faaliyet gösteren mevcut işletmelere hem de ülke ekonomisine zarar veriyor. Kentsel planlama ve ticari planlamanın birlikte yürütülmesi ile bu sorunun çözüme kavuşacağına inanıyoruz.

2- Yeni normal sürecinde ciro kaybı yaşayan, hatta işletmelerini faaliyete geçiremeyen üyelerimiz var. Yeni önlemlerle beraber sıkıntısı daha da artan sektörler de oldu. Ağırlıklı olarak hizmet sektörü altında yer alan bu alt sektörlerin mücbir sebep kapsamında Mart-Nisan-Mayıs aylarına ilişkin vergi ve SGK prim ödemeleri Ekim-Kasım- Aralık aylarına ertelenmişti. Var olma mücadelesi veren bu sektörlerin pandemi etkileri sona erene kadar desteklenmesi talebimizi huzurlarınızda tekrarlamak istiyorum.

3- Kamunun özel sektörün faaliyet gösterdiği alanlarda yer alarak, ticari işletmelerle haksız bir rekabetin içine girmesi söz konusu. Özel sektörü sıkıntıya sokan bu durum, binlerce küçük tüccar ve işletmenin devamlılığı konusunda kaygı oluşturmaktadır.

4- Son dönemde piyasaların en önemli sorunu tahsilat. Ödemelerde işletmelerimize önemli ölçüde imkan sağlayan ticari kredi kartlarının limitlerinin artırılmasını talep ediyoruz.

5- Vergisini düzenli ödeyenlere getirilmiş olan 5 puanlık vergi indirimi uygulamasında sıkıntılar yaşanmaktadır, kriterlerin katılığı sebebiyle indirimden yararlanmak mümkün olmamaktadır.

6- Kamu alımlarında yerli malı kullanımını teşvik etmek amacıyla getirilen yüzde 15 fiyat avantajı uygulamasına bazı kamu kurumları riayet etmemektedir. Kamu alımlarında yerli ürün kullanımının önüne geçen engellerin temizlenmesi ve bu konuda hassasiyet gösterilmesini bekliyoruz.

7- Covid-19 sebebiyle kirasını ödeme güçlüğüne düşen özellikle restoran, lokanta, kafeterya ve özel öğrenci yurdu işletmeleri gibi üyelerimize kira desteği sağlanması, işlerinin devamı için önem arz etmektedir. Özellikle dün açıkladığınız tedbirler kapsamında yeniden kapanmak zorunda kalan esnafımıza hızla destek temin edilmelidir.

8- Başta vergi ve SGK primleri olmak üzere kamu alacaklarının yapılandırılmasına yönelik yasal düzenleme önemli ölçüde rahatlık sağladı. Ancak işletmelerimizin bilançolarının düzelebilmesi için matrah artırımı stok ve kasa affına yönelik düzenlemelerin de yapılması gerekmektedir.

9- Katma değerli üretimden başka yolumuz yok ve bunun için de markalaşmak çok önemli. ATO olarak düzenlediğimiz Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi ve Uluslararası Marka Buluşmaları ile hem tarım hem de ticaret ve sanayi alanlarında markalaşmanın önemini gündeme taşıyoruz."

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eşlik ederken, 81 il ve 160 ilçenin oda ve borsa başkanları, TOBB delegeleri, kadın ve genç girişimcilerin de dahil olduğu yaklaşık 3 bin kişi de video konferans yöntemiyle katıldı. - ANKARA