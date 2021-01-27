Son dakika... ATSO Başkanı Davut Çetin'den "Sezon öncesi turizm çalışanları aşılanmalı" çağrısı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika... ATSO Başkanı Davut Çetin'den "Sezon öncesi turizm çalışanları aşılanmalı" çağrısı Açıklaması

27.01.2021 15:55
Son dakika... ATSO Başkanı Davut Çetin'den

Gelen son dakika haberlerine göre Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, turizm sezonu gelmeden tüm turizm çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için aşılanması çağrısında bulunarak, "Ülkeye net döviz girdisi sağlayan turizm sektörünün ayağa kalkabilmesi için, Antalya olarak Kovid-19'un...

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, turizm sezonu gelmeden tüm turizm çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için aşılanması çağrısında bulunarak, "Ülkeye net döviz girdisi sağlayan turizm sektörünün ayağa kalkabilmesi için, Antalya olarak Kovid-19'un belini kırdığımızı nisan sonuna kadar ilan etmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

ATSO'nun ocak ayı olağan meclis toplantısı, çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Çetin, Yönetim Kurulu Üyesi Erol Erkan'ın vefat ettiğini hatırlatarak, başsağlığı dileğinde bulundu.

Sektörlerin taleplerine ilişkin konuya değinen Çetin, salgın nedeniyle iş yerleri için en önemli konuların başında kira sorunun geldiğini belirtti.

Konuyu her platformda dile getirdiğini aktaran Çetin, "Üyelerimizin kira sorununun çözümü konusunda mülk sahibi ile kiracıyı karşı karşıya getirmeyen yeni bir adım atılmasını temenni ediyoruz." dedi.

Aşılama çalışmalarının ekonomiye de olumlu yansıyacağını ifade eden Çetin, aşı konusunda Antalya'nın ve bazı sektörlerin öncelikli olması gerektiğini bildirdi.

Öncelikle toplu mekanda, kalabalık çalışma ortamında bulunan herkes için aşı gerektiğini belirten Çetin, şunları kaydetti:

"Muhakkak turizm sezonu gelmeden tüm turizm çalışanları aşılanmalıdır. Turizm çalışanı derken, sadece otel çalışanını kastetmiyorum turizm taşıması yapandan, hediyelik eşya satanına, tekstil mağazasında satış yapandan, birebir turistle ilişkili olan bütün kesimlerin tamamının aşılanması gerekiyor. 25 kişi üzerinde işçi çalıştıran bütün işletmelerin öncelikli olması lazım. Ülkeye net döviz girdisi sağlayan turizm sektörünün ayağa kalkabilmesi için, Antalya olarak Kovid-19'un belini kırdığımızı nisan sonuna kadar ilan etmemiz gerekiyor."

"Düden Çayı'ndaki kirlilik bir daha yaşanmamalı"

Davut Çetin, kentte ortak akılla çözülmesi gereken sorunlar bulunduğunu vurguladı.

Konyaaltı Sahili'nde kent siluetini bozacak yeni bir AVM ve rezidans projesi bulunduğunu aktaran Çetin, "Antalya gibi dünya güzeli bir yeri betona ve çirkinliğe yeteri kadar boğduk, artık yeter. Yerel yönetimlerimizden bu konuda kararlı bir duruş bekliyoruz. İmar kararı ne zaman çıkmış olursa olsun, kim izin vermiş olursa olsun, artık dur demeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Başka bir sorunun ise Düden Çayı'nda yaşanan kirlilik olduğunu ifade eden Çetin, doğayı sevmeyen, sorumluluk hissetmeyenlerin Antalya'nın denizden ve topraktan para kazandığını unutmamaları gerektiğini bildirdi.

Düden Çayı'ndaki balık ölümleri ile yaşanan kirliliğin kabul edilebilecek bir durum olmadığının altını çizen Çetin, bu durumların bir daha yaşanmaması için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

Amasya Ticaret Ve Sanayi Odası, Antalya, Turizm, Döviz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... ATSO Başkanı Davut Çetin'den 'Sezon öncesi turizm çalışanları aşılanmalı' çağrısı Açıklaması - Son Dakika


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