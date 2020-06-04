Son Dakika: ATSO Başkanı Göktaş'tan yerel esnaf çağrısı

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş, pandemi döneminin normalleşme süreci içerisine girmeye başladığı dönemlerde, zor günlerden yeni yeni çıkmakta olan yerel esnaflara yönelik olarak vatandaşlara çağrı yaptı.



Pandemi döneminde küçük ve orta ölçekli yerel işletmelerin zor günler geçirdiğini dile getiren ATSO Başkanı Göktaş, "Ülkemizin ve Dünyanın içinde bulunduğu Covid-19 pandemi döneminde en çok etkilenen işletmelerimiz şüphesiz küçük ve orta ölçekli yerel esnaflarımız olmuştur. Günlerce işletmelerini kapatmak durumunda kalmış çoğu zamanda günlük ihtiyaçlarını bile karşılayamayacak şekilde işyerlerini kapatmak zorunda kalmışlardır. Devletimizin 1 Haziran'da normalleşme sürecini başlatması ile birlikte işyerlerini yeniden açmaya başlayan yerel esnafımızı desteklememizin en anlamlı günleri içinde bulunduğumuz günlerdir. Bu yüzden Aksaray İş Dünyasının temsilcisi olan Ticaret ve Sanayi Odası olarak vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyoruz. Bu günlerde Aksaray'da ki yerel esnaflarımızdan alışverişlerimizi yaparak onların zor günlerde yaşadığı sıkıntıların önüne geçelim. Anadolu insanının en güzel temsili olan Aksaray Halkı bugüne kadar hem devletine hem de şehrine her daim desteğini esirgememiştir. Bu günlerde bizlerden destek bekleyen ve bizlere hasret kalan yerel esnaflarımızın yüzlerini güldürmek adına temel ihtiyaçlarımızı yerel esnaflarımızdan yaparak onların yanında olduğumuzu göstermeliyiz" dedi. - AKSARAY