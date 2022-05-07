Son dakika haber: Tekeri çıkan ATV takla attı... Fransız anne ve kız ölümden döndü - Son Dakika
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Son dakika haber: Tekeri çıkan ATV takla attı... Fransız anne ve kız ölümden döndü

07.05.2022 14:18

Son dakika habere göre Tekeri çıkan ATV takla attı.

Tekeri çıkan ATV takla attı... Fransız anne ve kız ölümden döndü

ANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde kullandıkları ATV'nin tekeri çıkıp takla atması sonucu anne ve kızı yaralandı.

Kaza, Sorgun Titreyengöl Bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nadjet Dıne isimli Fransız kadın turistin kullandığı 07 AAH 791 plakalı ATV, sol arka tekerinin çıkması sonucu takla atarak yolun sağ tarafına devrildi.

Kazada, ATV'yi kullanan Fransız kadın turist Nadjet Dıne ile ATV'de yolcu olarak bulunan kızı Lamie Dıne yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Son dakika haber: Tekeri çıkan ATV takla attı... Fransız anne ve kız ölümden döndü
Son dakika haber: Tekeri çıkan ATV takla attı... Fransız anne ve kız ölümden döndü
Son dakika haber: Tekeri çıkan ATV takla attı... Fransız anne ve kız ölümden döndü
Son dakika haber: Tekeri çıkan ATV takla attı... Fransız anne ve kız ölümden döndü
Son dakika haber: Tekeri çıkan ATV takla attı... Fransız anne ve kız ölümden döndü
Son dakika haber: Tekeri çıkan ATV takla attı... Fransız anne ve kız ölümden döndü
Son dakika haber: Tekeri çıkan ATV takla attı... Fransız anne ve kız ölümden döndü
Son dakika haber: Tekeri çıkan ATV takla attı... Fransız anne ve kız ölümden döndü
Son dakika haber: Tekeri çıkan ATV takla attı... Fransız anne ve kız ölümden döndü
Son dakika haber: Tekeri çıkan ATV takla attı... Fransız anne ve kız ölümden döndü
Son dakika haber: Tekeri çıkan ATV takla attı... Fransız anne ve kız ölümden döndü
Son dakika haber: Tekeri çıkan ATV takla attı... Fransız anne ve kız ölümden döndü
Son dakika haber: Tekeri çıkan ATV takla attı... Fransız anne ve kız ölümden döndü
Son dakika haber: Tekeri çıkan ATV takla attı... Fransız anne ve kız ölümden döndü

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Tekeri çıkan ATV takla attı... Fransız anne ve kız ölümden döndü - Son Dakika


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