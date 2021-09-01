Son dakika! ATV'ler caretta yuvalama alanlarına daldı, caretta gönüllüsüne çarpıp 16 yavruyu öldürdü - Son Dakika

Caretta gönüllüsü olarak Avusturya'dan Türkiye'ye gelen Stefan Feuchtinger, carettaları korumak isterken yasak olmasına rağmen bölgeye giren ATV'nin çarpması sonucu yaralandı. Stefan Feuchtinger'in üzerine ATV süren ve 16 caretta yavrusunun ölümüne neden olan şahısların belirlendiği ve yakalanması için çalışma yapıldığı bildirildi.

Sorgun Mahallesi Boğaz mevkisinde caretta yavrulama alanı olması nedeniyle ATV ve benzeri araçların giriş çıkışının yasak olduğu bölgede, ATV'lerle gelen 2 kişi, caretta yuvalarını korumak isteyen DEKAFOK gönüllüsüne çarparak yaralanmasına neden oldu. Edinilen bilgiye göre DEKAFOK caretta gözlem evinin de bulunduğu bölgeye saat 23.00 sıralarında 2 ATV geldi. ATV'lerin çıkmamış yavru yuvalarının bulunduğu bölgeye gitmek istemesi üzerine bölgede kız arkadaşı İspanyol Gloria Giraldo ile birlikte nöbet tutan DEKAFOK gönüllüsü Avusturyalı Stefan Feuchtinger ATV sürücülerini uyarmak istedi. Stefan Feuchtinger'i dikkate almayan ATV'ler Feuchtinger'e çarparak ayağının üzerinden geçtikten sonra caretta yuvalarını da ezdi. DEKAFOK Başkanı Seher Akyol'un durmaları için yaptığı uyarıyı da dikkate almayan ATV sürücüleri hızla olay yerinden uzaklaştı.

Olayın ardından Jandarmaya haber verilirken, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakoluna bağlı ekipler tarafından ATV sürücülerinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ayağından ve kolundan yaralandığı belirlenen Avusturyalı Stefan Feuchtinger olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

16 yavrunun öldüğü bildirildi

DEKAFOK gönüllüsü Avusturyalı Stefan Feuchtinger ile birlikte gözlem evinde ve bölgede nöbet tuttuklarını belirten DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, 2 ATV'nin caretta yuvalarının bulunduğu sahile girdiğini gördüklerini belirterek, "Önce birinci yuvanın üstünden geçti durdurmaya çalıştık. Durmayınca ikinci yuvaya yöneldi. O arada biz ATV'mize atlayıp peşlerinden gittik. Peşlerinden gidince ikinci yuvanın üzerinden geçtiklerini gördük, yavrular çıkış yapmıştı artık. ATV'leri durdurup sahilden çıkmalarını istedik. Hiçbir cevap vermeden yanımdaki gönüllünün üzerinden geçti ATV'si ile sonra bizde hemen jandarmaya haber verdik, ambulansa haber verdik çünkü gönüllümüzün ayağında sıkıntı vardı, yürüyemiyor" diye konuştu.

Carettaların yanında carettaları korumak isteyen insanların da zarar gördüğünü belirten Akyol, "İnşallah böyle bir olay bir daha yaşanmaz, bu bir ders olur. Gerekli ne kadar cezai işlem varsa uygulanmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Caretta gönüllüsü olarak Avusturya'dan Türkiye'ye gelen ve geldiği günden bu yana DEKAFOK Gözlem Bilgi Merkezi'nin bulunduğu boğaz mevkiinde gündüzleri sahil temizliği geceleri de caretta nöbeti tutan Stefan Feuchtinger, "Caretta carettlar için sahilde yürüyorduk, bu sırada ATV'leri gördük, çok hızlılardı. Yavru carettalar çıkıyordu. Bu nedenle onları durdurmak için 'durun durun caretta' diye bağırdık. Dönünce durdular, sonra bir anda süratli bir şekilde üzerime doğru geldiler. Çarpması sonucunda yan tarafa doğru atladım ve düştüm" diye konuştu. - ANTALYA