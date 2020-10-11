Son Dakika | Av tüfeğiyle kendini vuran genç öldü
11.10.2020 01:00
Son dakika haber: İZMİR'in Bornova ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ç.D. (16), av tüfeğiyle kendini vurarak yaşamına son verdi.
İZMİR'in Bornova ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ç.D. (16), av tüfeğiyle kendini vurarak yaşamına son verdi.
Olay, 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Ümit Mahallesi'nde bulunan evin çatı katında meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olan Ç.D., evinin çatısında av tüfeğiyle kendini vurdu. Silah sesini duyan çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekibine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ç.D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Ç.D.'nin cansız bedeni Adli Tıp Morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı Fransa'da, neredeyse Türkiye'nin aktif vaka sayısı kadar günlük vaka sayısı açıklandı Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş 57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali yıldızlar geçidine sahne oldu! 'Kırmızı halı' şıklığı yaşandı Meral Akşener ile vatandaş arasında ilginç diyalog: Ben böyle gıcık seçmeni çok severim İşe gideceğini söyleyerek evden çıkan itfaiye eri, zeytinlikte kendini asarak intihar etti Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları Hatay'ı bunlar mı yaktı? 30 saniyelik video sosyal medyada elden ele dolaşıyor