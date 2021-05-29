AVCILAR'DA DEHŞET ANLARI KAMERADA? ARKADAŞINI BIÇAKLA YARALADI - Son Dakika

AVCILAR'da yolda yürürken tartıştığı arkadaşını defalarca bıçakladıktan sonra yoluna devam eden 7 ayrı suç kaydı olduğu belirlenen Serdar S., güvenlik kameralarındaki görüntüleri sayesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Denizköşkler Mahallesi'nde pazartesi günü öğle saatlerinde meydana geldi. Çeşitli suçlardan 7 ayrı kaydı bulunan Serdar S., arkadaşı Çağlar Çağatay ile tartışarak yolda yürürken bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Serdar S. tartışma sürerken belinden çıkardığı bıçağı birkaç kez sapladı. Yaralanan Çağlar Çağatay'ın yanına bir kez daha giden ve bağırmasını sürdüren Serdar S. daha sonra bıçağını beline yerleştirerek yürüyerek uzaklaştı. Yaralı kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki bir binanın güvenlik kamera kayıtlarına ulaşarak saldırganın Serdar S. olduğunu belirledi. Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin oturduğu evi belirledikten sonra onu gözaltına aldı. Serdar S., arkadaşını yaralamada kullandığı bıçağı yolda gördüğü bir çöp konteynerine attığını anlattı. Soruşturmaya devam ediliyor.

Güvenlik kamerası kayıtlarında iki arkadaşın yolda yürürken Serdar S.?nin bir anda sinirlenerek belinde taşıdığı bıçağı çıkarıp birkaç kez arkadaşının çeşitli yerlerine sapladıktan sonra soğukkanlı biçimde yürüyerek uzaklaştığı görülüyor.