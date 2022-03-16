AVCILAR'DA DİREKTEN KOPARAK SAC PARAVANA DÜŞEN KABLO PATLAMALARA NEDEN OLDU - Son Dakika
Üye Girişi

AVCILAR'DA DİREKTEN KOPARAK SAC PARAVANA DÜŞEN KABLO PATLAMALARA NEDEN OLDU

16.03.2022 10:47

AVCILAR'da hurda deposunun bulunduğu alandaki direkteki kablo koparak sac karavanın üzerine düşünce yaklaşık 45 dakika süren şiddetli patlamalar meydana geldi.

AVCILAR'da hurda deposunun bulunduğu alandaki direkteki kablo koparak sac karavanın üzerine düşünce yaklaşık 45 dakika süren şiddetli patlamalar meydana geldi. Patlamalar, görevlilerin gelerek hattı kesmesi ile durdurulabildi.

Cihangir Mahallesi Ergen Sokak'ta bulunan hurda deposunun içerisinden geçen elektrik direğindeki kablo dün saat 21.00 sıralarında kısa devre yaptı. Direkteki peş peşe patlamaları gören TIR parkının bekçisi Cengiz Ermiş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

İtfaiye ekibi birbirinden şiddetli patlamaların olduğu elektrik direklerindeki kablolardan birisinin hurdaların toplandığı alanı çeviren sac karavan ile direğin arasına düştüğünü ve burada kısa devre yaptığını belirledi. Direğe gelen hattın kesilmesi için BEDAŞ'a bilgi verildi. Elektrik akımı kesilemediği için görevliler kablolara su sıkarak müdahale edemezken, tedbir amacıyla köpük tüpleri ile beklemeye başladı. Bu arada gelen polisler de zaman zaman başta TIR olmak üzere geçen araçların sürücülerini biraz uzaktan geçmeleri konusunda uyardı. Görevliler gelerek hattı kestikten sonra itfaiye kısmen delinen sac ve çevresinde soğutma çalışması yaptı.

Görevlilere ihbarda bulunan bekçi Cengiz Ermiş, "Hurdacı hemen yakınımızda. Allah korusun. Bu olayın evlerin bulunduğu bir yerde veya örneğin bizim TIR parkında olmasını düşünemiyorum bile. Allah'tan hurdacının bulunduğu yer boş" dedi.

Cemil Bozkurt, "Burası hurdacı alanı. Direkteki kablolarda patlamalar oldu. Ardından bir kablo koptu. Hurdacının etrafını çeviren sac levhaların üzerine düşen kablo peş peşe patlamalara neden oldu. Yaklaşık 45 dakikadır böyle BEDAŞ'a haber verildi. Yeni geldiler. Bu kablolar sürekli sorun yaratıyor" dedi.

AVCILAR'DA DİREKTEN KOPARAK SAC PARAVANA DÜŞEN KABLO PATLAMALARA NEDEN OLDU
AVCILAR'DA DİREKTEN KOPARAK SAC PARAVANA DÜŞEN KABLO PATLAMALARA NEDEN OLDU
AVCILAR'DA DİREKTEN KOPARAK SAC PARAVANA DÜŞEN KABLO PATLAMALARA NEDEN OLDU
AVCILAR'DA DİREKTEN KOPARAK SAC PARAVANA DÜŞEN KABLO PATLAMALARA NEDEN OLDU
AVCILAR'DA DİREKTEN KOPARAK SAC PARAVANA DÜŞEN KABLO PATLAMALARA NEDEN OLDU
AVCILAR'DA DİREKTEN KOPARAK SAC PARAVANA DÜŞEN KABLO PATLAMALARA NEDEN OLDU
AVCILAR'DA DİREKTEN KOPARAK SAC PARAVANA DÜŞEN KABLO PATLAMALARA NEDEN OLDU
AVCILAR'DA DİREKTEN KOPARAK SAC PARAVANA DÜŞEN KABLO PATLAMALARA NEDEN OLDU
AVCILAR'DA DİREKTEN KOPARAK SAC PARAVANA DÜŞEN KABLO PATLAMALARA NEDEN OLDU
AVCILAR'DA DİREKTEN KOPARAK SAC PARAVANA DÜŞEN KABLO PATLAMALARA NEDEN OLDU

YORUMLAR
500
Tosya'da telefon direklerinden 400 metre kablo çalındı Tosya'da telefon direklerinden 400 metre kablo çalındı AVCILAR'DA KAFEDE YANGIN AVCILAR'DA KAFEDE YANGIN

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA DİREKTEN KOPARAK SAC PARAVANA DÜŞEN KABLO PATLAMALARA NEDEN OLDU - Son Dakika


Son Dakika
11:55 Bugün açıklanacak Fed'in faiz kararı öncesi dolar 14,66 seviyelerinden işleme alınıyor
11:54 İki kadın "Karından boşan bizimle evlen" dediler! Sonra da bütün hesaplarını boşalttılar
11:53 Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Han kontrolden çıktı
11:53 Ekranların yeni dizisi Üç Kız Kardeş dün akşam sevenleriyle buluştu!
11:50 Şeyma Subaşı su böreğini öveyim derken Yeşim Salkım ve kızına yakalandı!
11:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin en genç milletvekiline sordu: Gençlere hizmetlerimizi anlatıyor musun?
11:45 Benzin fiyatlarının uçması İngiliz ailelerin çocuklarını işte böyle etkiledi!
11:35 Sevilen dizi Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümüyle ekranlara geldi! İşte yaşananlar
11:34 Beşiktaş'tan 12 milyon 250 bin euroluk anlaşma!
11:32 Küçük çocuk uyurken kustu, kusmuğu nefes borusuna girince boğularak can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 12:03:26. #1.13#
SON DAKİKA: AVCILAR'DA DİREKTEN KOPARAK SAC PARAVANA DÜŞEN KABLO PATLAMALARA NEDEN OLDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement