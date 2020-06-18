Son Dakika | AVCILAR'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI - Son Dakika

Avcılar D-100 Karayolu Haramidere geçişinde bir otomobilin önünde seyreden otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı

Kaza saat 01.30 sıralarında Avcılar D-100 Karayolu Haramidere Sanayi Sitesi önünde Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen içinde 4 kişinin bulunduğu 06 FA 0577 plakalı otomobil, Ahmet Cem İ.'nin kullandığı 34 JG 7903 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrularak yol kenarındaki aydınlatma direğine vurarak durabildi. Kazada otomobil içinde sıkışan Ahmet Cem İ. ile diğer otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan sürücü Ahmet Cem İ.'yi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayı gören Besim Atay yaşananları, 'Normal seyir halinde gelirken, beyaz araba arka sağdan vurunca direğe soktu. 2 yaralı vardı. Bu arabada zaten tek kişi vardı, öbür arabada 4 kişilerdi. Herhalde onlarda tahminen alkol de vardı" şeklinde konuştu. Kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla otoparka götürülürken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.