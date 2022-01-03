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Avcılar'da kentsel dönüşüm hırsızları kamerada - Son Dakika

Avcılar'da kentsel dönüşüm hırsızları kamerada

03.01.2022 09:07

Avcılar'da kentsel dönüşüme giren binalar, hırsızların akınına uğradı.

Avcılar'da kentsel dönüşüme giren binalar, hırsızların akınına uğradı. Apartmanların bazılarının boşaltılmış veya boşaltılmak üzere olmasından faydalanan şahıslar, dairelerde buldukları kombi petekleri, musluk bataryası ve ev eşyalarını çaldı. Hırsızlar, ellerindeki çuvallar ile mahallelinin kabusu haline gelirken, bir şahsın ise evlere girmeye çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

Avcılar'da depremde yıkılma riski taşıyan binaların kentsel dönüşüme girmesi en çok hırsızların işine yaradı. Boşaltılmış veya boşaltılmak üzere olan apartmanlara giren şahıslar, ellerine ne geçtiyse çuvallarına doldurarak çaldı. Dairelerde bulunan kombi petekleri, musluk bataryaları ve ev eşyalarını çalarak kayıplara karışan hırsızlar, girdikleri apartmanların kapı ve camlarını da kırdı. Hırsızlar ellerindeki çuvalları ile mahallelinin kabusu haline gelirken, bir şahsın evlere girmeye çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

Son dönemde yaşanan kentsel dönüşüm hırsızlıkları hakkında konuşan esnaf Can Saygın, "Şu anda Avcılar'da herhangi bir sokağa girdiğinizde kentsel dönüşüme giren binaları görebilirsiniz. Geçen gün ise bir komşumuzun kentsel dönüşüme giren evinden eşyasını almaya gittik. Evde eşyaları alırken komşumuz dün üst kattaki evden bir ses geliyordu dedi. Sonrasında ne olduğunu sorduğumda ise evde ne kadar değerli eşya varsa çalınmış olduğunu söyledi. Tabi biz sonrasında satın aldığımız eşyaları alarak apartmandan çıkıyorduk o sırada hırsızla denk geldik. Eşyalarını aldığım komşu o şahsa 'Siz kimsiniz' diye sordu. Hırsız ' Ben bu dairede oturuyorum' dedi. Tabi komşumuz ben bu dairenin sahibini tanıyorum demeye kalmadı şahıs kaçmaya başladı. Böyle bir durum ile karşılaştık" dedi.

(Hakan Polat - Murat Delice - Mert Yıldırım/ İHA)

Avcılar'da kentsel dönüşüm hırsızları kamerada
Avcılar'da kentsel dönüşüm hırsızları kamerada
Avcılar'da kentsel dönüşüm hırsızları kamerada

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geri dönüşüm, Avcılar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Avcılar'da kentsel dönüşüm hırsızları kamerada - Son Dakika


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