Üye Girişi
Son dakika 3. sayfa: Avcılar'da korkutan yangın: 1 itfaiye eri yaralandı - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Avcılar'da korkutan yangın: 1 itfaiye eri yaralandı

30.11.2021 14:50

Son dakika haberleri: Avcılar'da korkutan yangın: 1 itfaiye eri yaralandı Hurdacıların boşaltılan binanın çatısındaki demirleri kesmeye çalıştığı sırada çıktığı iddia edilen yangın yan taraftaki boş binanın çatısına sıçradı Söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri yaralandı Avcılar'da iddiaya göre,...

Avcılar'da korkutan yangın: 1 itfaiye eri yaralandı

Hurdacıların boşaltılan binanın çatısındaki demirleri kesmeye çalıştığı sırada çıktığı iddia edilen yangın yan taraftaki boş binanın çatısına sıçradı

Söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri yaralandı

İSTANBUL - Avcılar'da iddiaya göre, hurdacıların kentsel dönüşüm için boşaltılan binanın çatısındaki demirleri kesmeye çalıştığı sırada yangın çıktı. Yan taraftaki boş binanın çatısına da sıçrayan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, 1 itfaiye eri yaralandı.

Olay, Avcılar Cihangir Mahallesi Talatpaşa Caddesi'ndeki 6 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, kentsel dönüşüm için yıkılacak boş binaya gelen hurdacılar demirleri sökmeye başladı. Hurdacıların çatıdaki demirleri oksijenle sökmeye çalıştığı sırada yangın çıktı. Yangının çıkmasıyla birlikte hurdacılar olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Bu sırada yangın büyüyerek yan tarafta bulunan boş binanın çatısına da sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan çatıları söndürmek için çalışma başlattı. Bir süre sonra yangın kontrol altına alınırken, bir itfaiye eri söndürme çalışmaları sırasında kolunda oluşan yanıklar nedeniyle yaralandı. Yaralı itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı, olay yerine sevk edilen polis ekipleri ise güvenlik önlemi adlı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika 3. sayfa: Avcılar'da korkutan yangın: 1 itfaiye eri yaralandı
Son dakika 3. sayfa: Avcılar'da korkutan yangın: 1 itfaiye eri yaralandı
Son dakika 3. sayfa: Avcılar'da korkutan yangın: 1 itfaiye eri yaralandı
Son dakika 3. sayfa: Avcılar'da korkutan yangın: 1 itfaiye eri yaralandı

geri dönüşüm, İtfaiye, Avcılar, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Avcılar'da korkutan yangın: 1 itfaiye eri yaralandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Altının kilogramı 758 bin 180 liraya çıktı 17:43 Altının kilogramı 758 bin 180 liraya çıktı Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret açıklaması: Bize iletilen her mesajı alıyoruz 17:41 Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret açıklaması: Bize iletilen her mesajı alıyoruz Habertürk spikeri hatasını anlayınca izleyicilerden özür diledi 17:39 Habertürk spikeri hatasını anlayınca izleyicilerden özür diledi Köpek saldırısına uğrayan 8 yaşında Mert'in yüzüne 60 dikiş atıldı 16:17 Köpek saldırısına uğrayan 8 yaşında Mert'in yüzüne 60 dikiş atıldı Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz 14:51 Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı 14:28 Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı
Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti 13:15 Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip 11:49 FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı

Son Dakika Haberleri
17:43 Altının kilogramı 758 bin 180 liraya çıktı
17:42 Dünyanın en tehlikeli maddesi Tekirdağ'da! Jandarma 2 kilogram kaliforniyum ele geçirildi
17:38 Habertürk spikeri hatasını anlayınca izleyicilerden özür diledi
17:36 Çatıdan balkona atlayıp girdiği evde eşini, kızının gözü önünde öldürdü
17:20 Başakşehir, Trabzonspor'un eski teknik direktörü Eddie Newton'ı göreve getirdi
17:16 Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Yiğit Marcus Aral hakkında yakalama kararı çıkarıldı
17:06 Alparslan Türkeş Vakfı, anmada çıkan kavgadan Mansur Yavaş'ı sorumlu tutan Devlet Bahçeli'ye cevap verdi
16:57 10 köpeğin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuğun parçalanmış kıyafetleri olay yerinde bulundu
16:26 10 günde 10 polis intihar etti! Emniyet Sen, EGM'yi eleştirdi!
16:21 Son dakika: Zamların ardından motorinin fiyatı 44 kuruş düştü!
Sinirli at, ağzına alıp yerden yere vurduğu koyunu öldürdü Sinirli at, ağzına alıp yerden yere vurduğu koyunu öldürdü         
17:51
Dünyanın en tehlikeli maddesi Tekirdağ'da! Jandarma 2 kilogram kaliforniyum ele geçirildi Dünyanın en tehlikeli maddesi Tekirdağ'da! Jandarma 2 kilogram kaliforniyum ele geçirildi         
17:42
Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı! Sözleri yaşanan olaydan daha vahim Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı! Sözleri yaşanan olaydan daha vahim         
17:39
Trafik kazası geçiren Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti ölümden döndü Trafik kazası geçiren Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti ölümden döndü         
17:06
F-35 uçağı havalanamadan denize düştü F-35 uçağı havalanamadan denize düştü         
15:19
Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım         
14:40
Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı         
14:25
MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz         
12:24
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması! Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması!         
11:13
Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde! Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde!         
10:37
Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü         
10:16
Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı         
09:13
Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı         
08:40
Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi         
08:29
Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek         
08:25
Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi         
08:17
Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem         
07:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2021 17:58:40. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Avcılar'da korkutan yangın: 1 itfaiye eri yaralandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement