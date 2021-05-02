Avcılar'da markette cep telefonu hırsızlığı kamerada - Son Dakika

AVCILAR'da yankesicilik yöntemiyle cep telefonunu çalan U.Y. isimli çocuk yakalanırken, hırsızlık anı da güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 27 Nisan Perşembe günü Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir markette yaşandı. Edinilen bilgiye göre şüpheli, alışveriş yapan bir kadının arkasından yaklaşarak, cebindeki telefonu alıp marketten çıktı. Alışverişi sırasında cebinde telefonunun olmadığını fark eden kadın, durumu market yetkililerine söyledi. Market yetkilileri, güvenlik kamerasını incelediklerinde hırsızlık olayını gördü ve polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları güvenlik kamerası incelemesinin ardından şüpheliyi yakalamak için çalışmalara başladı.

ŞÜPHELİNİN ÇOCUK OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan çalışmalar sonucunda polis ekipleri şüphelinin U.Y. adlı çocuk olduğunu tespit etti. Esenyurt Çocuk Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalayarak polis merkezine götürdü.

HIRSIZLIK ANI KAMERAYA YANSIDI Hırsızlık anı marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülere şüphelinin, kadının arkasından yaklaşması, cep telefonunu alması yansıdı.

(Fotoğraf)