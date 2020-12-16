Son dakika haber... Avcılar'daki markette silahlı soygun kamerada - Son Dakika

Son dakika haber... Avcılar'daki markette silahlı soygun kamerada

16.12.2020 09:11
Son dakika haber... Avcılar'daki markette silahlı soygun kamerada, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre AVCILAR'da bir markete gelen şapkalı, yüzü maskeli soyguncu kasiyer ve çalışanı elindeki tabanca ile etkisiz hale getirerek paraları alıp kaçtı.

AVCILAR'da bir markete gelen şapkalı, yüzü maskeli soyguncu kasiyer ve çalışanı elindeki tabanca ile etkisiz hale getirerek paraları alıp kaçtı. Soygun güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Gümüşpala Mahallesi Kuruçeşme Caddesi üzerinde bulunan bir zincir market şubesinde meydana geldi. Üzerinde kapüşonlu mont ve başında şapka, yüzünde cerrahi maske bulunan kimliği belirsiz soyguncu bir süre market içerisinde dolaştıktan sonra içeride görevliler dışında kimse kalmadığını görünce kapıya yöneldi. Kapıdaki görevliden iç tarafa geçmesini isteyen soyguncu daha sonra kasiyerin yanına geçerek kasadaki bütün paraların verilmesini istedi. Kadın kasiyer paraları tezgahın üzerine bırakırken ellerini havaya kaldırdı. Tek eliyle paraları montunun ceplerine dolduran soyguncu yere düşen bir miktar parayı da eğilerek aldı. Konuşmasından yabancı biri olabileceği değerlendirilen silahlı soyguncu daha sonra hızla yaya olarak uzaklaştı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede araştırma yaparken güvenlik kameraları kayıtlarını da incelemeye ve soruşturmaya başladı. Soyguncunun aldığı para miktarı açıklanmadı.


Son dakika haber... Avcılar'daki markette silahlı soygun kamerada
Son dakika haber... Avcılar'daki markette silahlı soygun kamerada
Son dakika haber... Avcılar'daki markette silahlı soygun kamerada
Son dakika haber... Avcılar'daki markette silahlı soygun kamerada
Son dakika haber... Avcılar'daki markette silahlı soygun kamerada
Son dakika haber... Avcılar'daki markette silahlı soygun kamerada
Son dakika haber... Avcılar'daki markette silahlı soygun kamerada
Son dakika haber... Avcılar'daki markette silahlı soygun kamerada

Avcılar, Market, Soygun, Silah, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Avcılar'daki markette silahlı soygun kamerada - Son Dakika


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