Son dakika! AVCILAR'DA MARTILARIN CADDEDE YİYECEK KAPMA YARIŞI - Son Dakika

AVCILAR'daki bir balıkçının işyerinin önüne bıraktığı temizlenmiş balıkların iç organları martılar tarafından kısa sürede kapışıldı, o anlar ilginç görüntülere sahne oldu.

Merkez Mahallesi'ndeki Reşitpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir balıkçı, müşterilerine temizleyerek sattığı balıkların iç organlarını kasa içinde iş yerinin önüne bıraktı Günün çeşitli saatlerinde balıkçının bıraktığı temizlenmiş balıklardan kalanları kapmak için çevredeki binaların saçaklarında bekleyen martılar, kasaya üşüştü. Martıların yiyecekleri kapma yarışı ilginç görüntülere sahne oldu. Yoldan yayalar ve araç sürücüleri martıların balıklara üşüştüğü o onları ilgiyle izledi. Martılar, yiyecek kapma çabasına girerken bazı sürücüler onları ezmemek için zaman zaman durmak zorunda kaldı.