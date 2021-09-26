AVCILAR'DA SALINCAKTA SIKIŞARAK MAHSUR KALAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

AVCILAR'DA SALINCAKTA SIKIŞARAK MAHSUR KALAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI

İhsan DÖRTKARDEŞ İSTANBUL, (DHA) - AVCILAR'daki parkta sallanmak üzere bindiği salıncakta sıkışan çocuğu itfaiye ekibi kurtardı.

Merkez Mahallesi Bülent Ecevit Parkı'nda bulunan oyun grubuna annesi ve kardeşi ile gelen bir kız çocuğu demir salıncağa bindi. Saat 22.30 sıralarında bir süre sallanan kız inmek istedi. Ancak, annesi ve çevredekilerin tüm çabasına rağmen küçük kız salıncaktan çıkarılamadı. Bunun üzerine itfaiyeden yardım istendi. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi ellerindeki takım aletleri ile iki kişilik demir salıncakta sıkışan kızı kurtarmak için çaba harcamaya başladı. Salıncaktaki kızın ön tarafındaki parça, görevliler tarafından kısa sürede sökülürken, annesi oldukça korkan kızının yanından bir an olsun ayrılmadı. Çevredekilerin ilgi ile izlediği salıncaktaki kurtarma operasyonu sonunda küçük kız sıkıştığı yerden çıkarılırken, annesine ve yanlarına gelen babasına sarıldı. İtfaiye erleri söktükleri parçayı yerine takarak uzaklaştı.