Son Dakika | Avcılar'da trafik ışıklarındaki cinayet kamerada - Son Dakika
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Son Dakika | Avcılar'da trafik ışıklarındaki cinayet kamerada

20.06.2022 13:28
Son Dakika | Avcılar'da trafik ışıklarındaki cinayet kamerada

Edinilen son dakika haberine göre AVCILAR'da trafik ışıklarında duran korsan taksiye arkadaki otomobilden inen iki kişi tarafından ateş edildi.

AVCILAR'da trafik ışıklarında duran korsan taksiye arkadaki otomobilden inen iki kişi tarafından ateş edildi. Saldırıda ağır yaralanan Oğuz Bora Tunç (46) hastanede hayatını kaybetti. Silahlı saldırı anları ve şüphelilerin kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.

Mustafa Kemal Paşa Firuzköy Bulvarı'nda, dün saat 15.30 sıralarında Yusuf Erkekdağ yönetimindeki 34 FP 8661 plakalı otomobil, trafik ışıklarında kurşunlandı. 34 JD 6317 plakalı otomobilden inen üç kişi, korsan taksi olduğu belirtilen aracın arka koltuğundaki Oğuz Bora Tunç'a ateş ettikten sonra, aynı araçla hızla uzaklaştı. Sırtına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Tunç, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Tunç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KORSAN TAKSİ ŞOFÖRÜ ŞÜPHELİLERİ TANIDI

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırıya uğrayan korsan taksi şoförü Yusuf Erkekdağ'ın ifadesini aldı. Tunç'un kendisine 100 TL vererek, Sefaköy'e götürmesini istediğini, durdukları sırada Doğuş D. ile Arda D. isimli kişilerin yanlarına gelerek ateş ettikten sonra uzaklaştıklarını anlattı. Erkekdağ, şüphelileri tanıdığını ifade etti.

ÖNCE VURDULAR, SONRA HASTANE ÇEVRESİNDE TURLADILARŞüphelilerin Tunç'un hastaneye kaldırılması ardından da, hastane çevresinde birkaç tur attıkları belirlendi. Polis bölgede yaptığı araştırmada saldırıda kullanılan otomobili aynı mahallede bir sokakta terk edilmiş halde buldu. Polis, saldırıda öldürülen Tunç'un 10 ayrı suçtan kaydının olduğunu belirledi.

Şüphelilerden Doğuş D.'nin (26) 14, Arda D.'nin (24) ise 6 suç kaydının bulunduğu tespit edilirken, olayla ilgili Özkan K. (31) ile kimliği açıklanmayan bir şüpheli aranıyor.


YORUMLAR
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Korsan takside kurşun yağmuruna tuttular! Arka koltukta oturan adam, sırtından vurularak hayatını kaybetti Korsan takside kurşun yağmuruna tuttular! Arka koltukta oturan adam, sırtından vurularak hayatını kaybetti Son dakika: Korsan taksideki şahsın ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Son dakika: Korsan taksideki şahsın ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: DHA

Bora Füzesi, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Avcılar'da trafik ışıklarındaki cinayet kamerada - Son Dakika

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