Son dakika haberleri | Trafikte yolcu koltuğunda oturan adam silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Trafikte yolcu koltuğunda oturan adam silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti

19.06.2022 23:55

Son dakika haberleri... Trafikte yolcu koltuğunda oturan adam silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti Avcılar'da trafikte duran bir aracın yolcu koltuğunda oturan Oğuz Bora T., arkada duran başka bir araçtan inen kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Trafikte yolcu koltuğunda oturan adam silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti

İSTANBUL - Avcılar'da trafikte duran bir aracın yolcu koltuğunda oturan Oğuz Bora T., arkada duran başka bir araçtan inen kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Silahla vurularak yaralanan 46 yaşındaki adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Avcılar Firuzköy Bulvarında yaşandı. 34 FP 8661 plakalı araç trafik nedeniyle yolda durduğu sırada arkada duran 34 JD 631 plakalı araçtan inen ikisi silahlı üç kişi 34 FP 8661 plakalı aracın yolcu koltuğunda oturan 46 yaşındaki Oğuz Bora T.'ye ateş açtı. Saldırı sonucu yaralanan Oğuz Bora T., olayın yaşandığı yerde bulunan özel hastaneye kaldırıldı.

Oğuz Bora T. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 46 yaşındaki adamı hastaneye getiren ve korsan taksi sürücüsü olduğunu söyleyen Yusuf E. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra geldikleri araçla kaçan A.D., Ö.K. ve F.M.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri saldırının gerçekleştiği yolda inceleme yaparken, olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Bora Füzesi, Avcılar, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Trafikte yolcu koltuğunda oturan adam silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti - Son Dakika

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