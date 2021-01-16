Son dakika haberi | Çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
16.01.2021 20:53
Son dakika gündem haberi: Avcılar'da çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, bina sakinleri tahliye edildi.
Avcılar'da çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, bina sakinleri tahliye edildi.
Alınan bilgiye göre, Ambarlı Mahallesi Aşık Veysel Sokağı'ndaki binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bina sakinlerini tahliye etti.
Ekiplerin çalışmaları sonucu Suriyeli ailenin kaldığı belirtilen evdeki yangın söndürüldü.
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