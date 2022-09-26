İstanbul'da ucuz züccaciye kuyruğu! Yangında duman altında kalan ürünler kapış kapış gitti

Merkez Mahallesi Çiğdem Caddesi üzerinde bulunan ev ve hediyelik eşya mağazasında klimanın kısa devre yapması sonucu 17 Eylül Cumartesi akşamı yangın çıktı. Kapalı iş yerinden yayılan dumanın fark edilmesi üzerine sevk edilen itfaiye ekibi, kepenkleri balta ile kırarak aleve müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, mağazada hasar meydana geldi.

ÜRÜNLER YÜZDE 70 İNDİRİMLE SATIŞA ÇIKTI

İş yeri sahipleri onarım çalışmalarına başlarken, büyük bölümü yanan ürünler çıkarılarak çöpe atıldı. Yoğun duman altında kalan ürünlerin ise yüzde 70 oranında indirim ile satılması kararlaştırıldı. Mağazadaki onarım sürdüğü için iş yerinin önünde oluşturulan geçici tezgaha mutfak ve hediyelik eşyalar getirilerek satışa çıkarıldı.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Mağaza sorumlusu Mahmut Özdemir, "Klimadaki elektrik sisteminden kaynaklanan yangında büyük zarar gördük. Kurtarılan ürünleri halkımıza yüzde 50-70 oranında indirimle satışa sunduk. Büyük ilgi gördüğümüz için memnunuz" dedi.