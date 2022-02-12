AVM'de yumruk yumruğa kavga cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika

AVM'de yumruk yumruğa kavga cep telefonu kamerasına yansıdı

İSTANBUL - İstanbul Bakırköy'de bir alışveriş merkezine gelen vatandaşlar ile güvenlik görevlileri yumruk yumruğa kavga yaptı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul Bakırköy'de bir alışveriş merkezine gelen vatandaşlar ile güvenlik görevlileri yumruk yumruğa geldi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi.