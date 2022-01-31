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Son Dakika | AVM otoparkında silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

Son Dakika | AVM otoparkında silahlı saldırı: 1 yaralı

31.01.2022 13:31
Son Dakika | AVM otoparkında silahlı saldırı: 1 yaralı

Son dakika haberleri: Zonguldak'ta Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan AVM otoparkında meydana gelen silahlı saldırı sonucunda S.G isimli bir kişi kalçasından yaralandı.

Zonguldak'ta Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan AVM otoparkında meydana gelen silahlı saldırı sonucunda S.G isimli bir kişi kalçasından yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan AVM otoparkında meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz bir kişi S.G isimli bir kişi ile AVM otoparkında tartışmaya başladı.

Büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirsiz kişi, S.G.'ye ateş açtı. Kurşunların biri S.G isimli kişinin kalçasına isabet etti.

Aracıyla 5 km kaçıp yardım istedi

Kalçasından yaralanan S.G isimli aracıyla olay yerinden kaçarak Terakki Mahallesi'ne kadar geldi. Yaklaşık 5 km kadar aracıyla kaçan adam, vatandaşlardan yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri S.G.'ye ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis saldırganı bulmak için AVM otoparkında ki kamerayı incelemeye aldı. Boş kovanları inceleyen ekipler olay yeri ve çevresinde delil topladı. Kaçan zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor. - ZONGULDAK

Son Dakika | AVM otoparkında silahlı saldırı: 1 yaralı
Son Dakika | AVM otoparkında silahlı saldırı: 1 yaralı
Son Dakika | AVM otoparkında silahlı saldırı: 1 yaralı
Son Dakika | AVM otoparkında silahlı saldırı: 1 yaralı

YORUMLAR
500

Zonguldak, Saldırı, Milli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | AVM otoparkında silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | AVM otoparkında silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
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