Son Dakika.. Avni Yıldırım'ın İtirazı Kabul Edildi! Maç Yeniden Oynanacak...

WBC Başkanı Mauricio Sulaiman, İstanbul'da bir otelde düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada Avni Yıldırım'ın unvan maçının yeniden oynanacağını açıkladı. Düzenlenen basın toplantısına Avni Yıldırım, Yıldırım'ın menajeri Ahmet Öner, WBC Başkanı Mauricio Sulaiman, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz katıldı.Avni Yıldırım'ın menajeri Ahmet Öner, "Son maçta maalesef şanssız bir şekilde maç durduruldu. Avni öne geçerken 1 raunt kala maç kesildi. Şaibe olduğunu düşünerek WBC'ye itiraz ettik. WBC Başkanı'nın desteğiyle başvurumuz kabul edildi" dedi.MAURICIO SULAIMAN: "ŞANSSIZ BİR ŞEKİLDE KAZA İLE AÇILMIŞ KAŞ YARASI YÜZÜNDEN MAÇ KESİLDİ"Avni Yıldırım'ın şampiyon gibi dövüştüğünü ifade eden WBC Başkanı Mauricio Sulaiman, "Şanssız bir şekilde kaza ile açılmış kaş yarası yüzünden maç kesildi. Bitmemiş bir maçtı. Dirrell ile de gurur duyuyorum. İkisi de dünyada gördüğüm en güzel maçlardan birini sergiledi. Maçın ertesi günü Avni ve menajeri Meksika'ya yanıma geldiler. İkisine de adalet yerini bulacak diye söz verdim. Her şey anlaşıldı ve imzalar atıldı" diye konuştu.AVNİ YILDIRIM: "HAK ETTİĞİMİZ ŞAMPİYONLUK ELİMİZDEN ALINDI"Son maçta talihsizlik yaşadığını dile getiren Avni Yıldırım ise "Hak ettiğimiz şampiyonluk elimizden alındı. Tüm türkiye üzüldü. Gerekli hamleleri, başvuruları, itirazları yaptık ve itiraz sonuçlandı. Şampiyonluk sadece ertelendi. O şampiyonluk mutlaka Türkiye'ye gelecek, kimse merak etmesin. Çalışmalaramıza aynı şekilde devam edeceğiz. Niyet hayır akıbet hayır. Verdiğim sözü tutacağım ve o kemeri Türkiye'ye getireceğim. Dünya'da Türk boksunun da var olduğunu gösterdik. Dünya 5'ten büyüktür" şeklinde konuştu.MECNUN OTYAKMAZ: "AVNİ'NİN YANINDA OLACAĞIZ"Sivaslı olan Avni Yıldırım'a destek olmak için toplantıda yer alan Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Sivasspor ve Sivaslılar olarak geçmişte olduğu gibi bundan sonra da Avni'nin yanında olacağız. Kemeri alacağından şüphemiz yok" ifadelerini kullandı.EYÜP GÖZGEÇ: "TÜRK BOKSUNUN DÜNYA ÇAPINDA BİR YERDE OLMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ise "Türkiye'de profesyonel boksu en iyi şekilde yapan spor ahlakı ile gurur duyduğumuz bir sporcu. Türk boksunun dünya çapında bir yerde olması için çalışıyoruz" dedi."Sonucu değiştirmek istemiyorum, rövanş istiyorum" demiştiWBC Federasyonu'ndan acil rövanş isteğinde bulunan Yıldırım, başvurusunda, "Eğitim kampıma aylar öncesinden beri başladım ve yeşil altın kemeri ABD'de kazanmak için çok fedakarlık yaptım. En iyi yaşam mücadelemle savaştım, her zaman ileri gidiyorum, kalbimle, onurumla ve gururumla savaşıyorum. WBC'ye ve hakemlere saygı duyuyorum ancak maçım kaza sonucu kafa vuruşlarının gerçekleştiği rauntta değil kazanmaya başladıktan sonra mücadele bitirildi, bu sebeple çok üzgünüm. Ben çok güçlü geliyordum ve resmi puanlamada 8 ve 9. rauntları kazandım ve sonra birden 10. raundun ortasında maç durduruldu. 10 rauntta dövüş henüz bitmemişti, 10. raunt bitmeden ve 2 hakemin o raunt için Dirrell'e verdikleri puanlar sebebiyle kaybettim. Her şeye rağmen sonucu kabul ediyorum. Maçın sonucunu değiştirmek istemiyorum ama WBC'nin doğrudan rövanşı desteklemesini rica ediyorum. Dirrell'e saygı duyuyorum ancak bu kadar tartışmaların içinde bir kararla kazanan Dirrell'in de tekrar savaşmak için rövanşı kabul edeceğini umuyorum" ifadelerine yer vermişti.