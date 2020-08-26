Son dakika! Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

NUR Moldova, Belarus, Azerbaycan, Rusya, Tacikistan, Kazakistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 624 artarak 34 bin 982'ye, ölü sayısının da 7 artışla 967'ye çıktığı kaydedildi.

Vakalardan 4 bin 264'ünün evde tedavi gördüğü belirtilen açıklamada, 287 kişinin taburcu olmasıyla da sağlığına kavuşanların sayısının 24 bin 156 olduğu aktarıldı.

Öte yandan, Moldova Acil Durumlar Komisyonu, 15 Mayıs'ta sağlık alanında ilan edilen olağanüstü halin 15 Eylül'e kadar uzatılması yönünde karar aldı. Karar gereği, söz konusu uygulama kapsamında Kovid-19'a karşı alınan tedbirler de devam edecek.

Belarus'ta günlük vaka sayısı 200'ün üzerine çıktı

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 247 artarak 70 bin 974'e, ölü sayısı ise 5 artışla 657'ye çıktı.

281 kişi sağlığına kavuştu ve iyileşen sayısı 69 bin 378'e ulaştı.

Ülkede, 939 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.?

Azerbaycan

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 148 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 35 bin 707'ye yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 91 artarak 33 bin 281'e ulaştı, yaşamını yitirenlerin sayısı 1 artarak 522 oldu.

Bugüne kadar 882 bin 70 testin yapıldığı Azerbaycan'da 1904 kişinin tedavisi sürüyor.

Rusya

Rus hükümeti, ülkeye yabancı antrenör ve sporcuların girişine izin verme kararı aldı.

Kovid-19 nedeniyle 16 bin 683 kişinin hayatını kaybettiği Rusya'da, vaka sayısı 970 bin 865, iyileşen sayısı da 786 bin 150 olarak açıklanmıştı.

Ukrayna yabancılara girişi eylül sonuna kadar kapattı

Ukrayna Parlamentosu ülkede artan vakalar sebebiyle 29 Ağustos'tan itibaren eylül sonuna kadar yabancıların ülkeye girişini yasaklayan tasarıyı kabul etti.

İçişleri Bakanı Arsen Avakov, Ukrayna'da okuyan, oturum sahibi olan kişiler, diplomatik misyon yetkilileri ve transit geçiş yapan kişilerin yasaktan muaf olacağını belirtti.

Ayrıca Ukrayna Parlamentosu ülkede artan vakalar sebebiyle bölgelere göre uyarlanmış karantina rejimini 1 Kasım'a kadar uzattı.

Ukrayna'da bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik karantina rejimi uygulaması devam ediyor. Bölgedeki durum, yapılan test sayısı, yatak doluluk ve vakaların artış oranına göre belirleniyor. Bölgelerde Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanıyor.

Tacikistan'da vaka sayısı 8 bin 400'ü aştı

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülkede vaka sayısının 34 artarak 8 bin 413'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısının 35 artarak 7 bin 214'e yükseldiği aktarıldı.

Kovid-19 kaynaklı 67 ölümün gerçekleştiği Tacikistan'da 1132 kişinin tedavisi sürüyor.

Kazakistan

Kazakistan'da 5 Temmuz'da uygulanmaya başlanan karantina tedbirlerinin gevşetilmesi 17 Ağustos'tan itibaren sürüyor.

Kovid-19'la ilgili kurumlar arası komisyon, 31 Ağustos'tan itibaren ibadethanelerin, yüzme havuzu, spor salonu ve kültürel tesislerin, milli parkların hizmete açılmasını kararlaştırdı.

Karara göre, söz konusu tarihten itibaren tren ve otobüs seferlerine izin verilecek.

Ülkede bugüne kadar 105 bin 75 Kovid-19 vakası tespit edilmiş, bunun 93 bin 990'u iyileşmiş, virüsten 1544 kişi hayatını kaybetmişti.

Özbekistan'da hastaların yüzde 91'i iyileşti

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün boyunca ülkede Kovid-19 vaka sayısının 174 artarak 39 bin 964'e, ölü sayısının 2 artarak 291'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, virüsten iyileşenlerin sayısının 419 artarak 36 bin 402'ye çıktığı ve böylece hastaların yüzde 91'inin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 3 bin 271 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Beş günden beri günlük vaka sayısının 400 civarında gerçekleştiği Özbekistan'da karantina tedbirleri 15 Ağustos'tan itibaren kademeli şekilde gevşetiliyor.