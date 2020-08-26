Son dakika! Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Son dakika! Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Son dakika haberi: NUR Moldova, Belarus, Azerbaycan, Rusya, Tacikistan, Kazakistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Son dakika! Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

NUR Moldova, Belarus, Azerbaycan, Rusya, Tacikistan, Kazakistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 624 artarak 34 bin 982'ye, ölü sayısının da 7 artışla 967'ye çıktığı kaydedildi.

Vakalardan 4 bin 264'ünün evde tedavi gördüğü belirtilen açıklamada, 287 kişinin taburcu olmasıyla da sağlığına kavuşanların sayısının 24 bin 156 olduğu aktarıldı.

Öte yandan, Moldova Acil Durumlar Komisyonu, 15 Mayıs'ta sağlık alanında ilan edilen olağanüstü halin 15 Eylül'e kadar uzatılması yönünde karar aldı. Karar gereği, söz konusu uygulama kapsamında Kovid-19'a karşı alınan tedbirler de devam edecek.

Belarus'ta günlük vaka sayısı 200'ün üzerine çıktı

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 247 artarak 70 bin 974'e, ölü sayısı ise 5 artışla 657'ye çıktı.

281 kişi sağlığına kavuştu ve iyileşen sayısı 69 bin 378'e ulaştı.

Ülkede, 939 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.?

Azerbaycan

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 148 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 35 bin 707'ye yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 91 artarak 33 bin 281'e ulaştı, yaşamını yitirenlerin sayısı 1 artarak 522 oldu.

Bugüne kadar 882 bin 70 testin yapıldığı Azerbaycan'da 1904 kişinin tedavisi sürüyor.

Rusya

Rus hükümeti, ülkeye yabancı antrenör ve sporcuların girişine izin verme kararı aldı.

Kovid-19 nedeniyle 16 bin 683 kişinin hayatını kaybettiği Rusya'da, vaka sayısı 970 bin 865, iyileşen sayısı da 786 bin 150 olarak açıklanmıştı.

Ukrayna yabancılara girişi eylül sonuna kadar kapattı

Ukrayna Parlamentosu ülkede artan vakalar sebebiyle 29 Ağustos'tan itibaren eylül sonuna kadar yabancıların ülkeye girişini yasaklayan tasarıyı kabul etti.

İçişleri Bakanı Arsen Avakov, Ukrayna'da okuyan, oturum sahibi olan kişiler, diplomatik misyon yetkilileri ve transit geçiş yapan kişilerin yasaktan muaf olacağını belirtti.

Ayrıca Ukrayna Parlamentosu ülkede artan vakalar sebebiyle bölgelere göre uyarlanmış karantina rejimini 1 Kasım'a kadar uzattı.

Ukrayna'da bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik karantina rejimi uygulaması devam ediyor. Bölgedeki durum, yapılan test sayısı, yatak doluluk ve vakaların artış oranına göre belirleniyor. Bölgelerde Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanıyor.

Tacikistan'da vaka sayısı 8 bin 400'ü aştı

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülkede vaka sayısının 34 artarak 8 bin 413'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısının 35 artarak 7 bin 214'e yükseldiği aktarıldı.

Kovid-19 kaynaklı 67 ölümün gerçekleştiği Tacikistan'da 1132 kişinin tedavisi sürüyor.

Kazakistan

Kazakistan'da 5 Temmuz'da uygulanmaya başlanan karantina tedbirlerinin gevşetilmesi 17 Ağustos'tan itibaren sürüyor.

Kovid-19'la ilgili kurumlar arası komisyon, 31 Ağustos'tan itibaren ibadethanelerin, yüzme havuzu, spor salonu ve kültürel tesislerin, milli parkların hizmete açılmasını kararlaştırdı.

Karara göre, söz konusu tarihten itibaren tren ve otobüs seferlerine izin verilecek.

Ülkede bugüne kadar 105 bin 75 Kovid-19 vakası tespit edilmiş, bunun 93 bin 990'u iyileşmiş, virüsten 1544 kişi hayatını kaybetmişti.

Özbekistan'da hastaların yüzde 91'i iyileşti

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün boyunca ülkede Kovid-19 vaka sayısının 174 artarak 39 bin 964'e, ölü sayısının 2 artarak 291'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, virüsten iyileşenlerin sayısının 419 artarak 36 bin 402'ye çıktığı ve böylece hastaların yüzde 91'inin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 3 bin 271 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Beş günden beri günlük vaka sayısının 400 civarında gerçekleştiği Özbekistan'da karantina tedbirleri 15 Ağustos'tan itibaren kademeli şekilde gevşetiliyor.

Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 18:43

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın ilk yanma görüntüsü yayınlandı Türkiye, Doğu Akdeniz konusunda Fransa'yı uyardı: Her girişim hüsranla sonuçlanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Doğu Akdeniz'i görüştü: Bölgede istikrarsızlığı yaratan taraf Türkiye değil Van Valiliği, "Bir astsubay 17 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu" iddialarını yalanladı Karadeniz'deki keşfin ardından Bakan Dönmez'den bir güzel haber daha: 2 aya kadar yeni müjde gelebilir Avrupa'da ikinci dalga alarmı! Vaka sayıları katlanarak artıyor İstanbul-İngiltere seferini yapan yolcu uçağı bir yolcunun panik yaşaması sonucu Yunanistan'a acil iniş yaptı Karısını vahşice öldüren katil zanlısının ailesi konuştu: Bu olayın içerisinde aldatma var Türkiye'ye seyahat uyarısını güncelleyen ABD, 12 ile yönelik uyarı notunu kaldırdı Süper Lig'in ilk yarısındaki 2 derbi, pandemi nedeniyle seyircisiz oynanacak Chelsea, 50 milyon sterlin karşılığında Ben Chilwell'i kadrosuna kattı AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den dikkat çeken yaptırım sözleri: Türkiye için geniş bir seçenek listesi var FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım Ünlü jokey Halis Karataş, atını döverken görüntülendi Ukrayna, vaka sayısının artması üzerine yabancılara sınırlarını yeniden kapatma kararı aldı
Kuzeninin şakalaşırken kazara vurduğu Samet, yaşamını yitirdi Kuzeninin şakalaşırken kazara vurduğu Samet, yaşamını yitirdi         
17:24
Seminere katılan öğretmenin koronavirüs testi pozitif çıktı, meslektaşları karantinaya alındı Seminere katılan öğretmenin koronavirüs testi pozitif çıktı, meslektaşları karantinaya alındı         
16:46
MSB: Doğu Akdeniz'de ABD ile deniz eğitimleri icra edildi MSB: Doğu Akdeniz'de ABD ile deniz eğitimleri icra edildi         
16:21
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi         
15:11
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk         
14:55
İkinci kez baba olmaya hazırlanan Alişan'ın bebeğine isim bulma yöntemi şaşırttı İkinci kez baba olmaya hazırlanan Alişan'ın bebeğine isim bulma yöntemi şaşırttı         
14:44
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı Son Dakika: İçişleri Bakanlığı "Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı" iddialarına yanıt verdi         
14:34
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu         
14:19
Koronavirüse yakalanan bir profesör daha hayata gözlerini yumdu Koronavirüse yakalanan bir profesör daha hayata gözlerini yumdu         
14:06
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti         
13:46
Kız kardeşinin boğazını kesip defalarca bıçaklamıştı! Nedeni, laubali davranmasıymış Kız kardeşinin boğazını kesip defalarca bıçaklamıştı! Nedeni, laubali davranmasıymış         
13:46
Eltilerin gürültü kavgasında bir kişi ağır yaralandı Eltilerin gürültü kavgasında bir kişi ağır yaralandı         
13:11
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı         
13:02
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı         
13:01
Görme engelli çiftin mutlulukları parmak ısırtıyor Görme engelli çiftin mutlulukları parmak ısırtıyor         
12:44
Sade bir nikahla evlenen genç çift, ailelerinin düğün için ayırdığı parayla hayallerindeki iş yerini açtı Sade bir nikahla evlenen genç çift, ailelerinin düğün için ayırdığı parayla hayallerindeki iş yerini açtı         
12:21
Antika sevdasını Antika sevdasını "Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum" diyerek anlattı         
12:19
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı         
11:55
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı         
11:09
Sosyal medyada infiale neden olan hesabın sahibi Sosyal medyada infiale neden olan hesabın sahibi "Pişmanım" deyip dua istedi         
11:07
Melih Gökçek Melih Gökçek "kel kafa" diyerek CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmiş         
10:57
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum         
10:39
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek         
10:38
Rahmi Koç, Bodrum'da verdiği partiye katılan herkesten koronavirüs testi istedi Rahmi Koç, Bodrum'da verdiği partiye katılan herkesten koronavirüs testi istedi         
10:25
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı         
09:45
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı         
09:38
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı         
09:21
Ev sahibi ile denk gelen hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı Ev sahibi ile denk gelen hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı         
09:09
Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor         
08:46
Yırtıcı akbaba yanlışlıkla seyircilerin arasında daldı, anneanne ve torununu hastanelik etti Yırtıcı akbaba yanlışlıkla seyircilerin arasında daldı, anneanne ve torununu hastanelik etti         
08:38
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı         
08:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2020 01:16:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei