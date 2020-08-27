Son dakika! Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Son dakika! Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Gelen son dakika haberlerine göre NUR Ukrayna, Özbekistan, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artmaya devam ediyor.

Son dakika! Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

NUR Ukrayna, Özbekistan, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artmaya devam ediyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 65'i çocuk, 137'si sağlık çalışanı 1974 kişide virüsün tespit edilmesiyle Kovid-19 vaka sayısının 112 bin 59'a çıktığını bildirdi.

Son 24 saatte 41 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktaran Stepanov, virüs kaynaklı 49 ölüm kaydedildiğini, bunun bir gündeki en fazla ölüm olduğunu belirtti.

Stepanov, ülkede bugüne kadar 2 bin 403 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Virüse yakalanan 453 kişinin hastaneye kaldırıldığını kaydeden Stepanov, iyileşen sayısının ise 763 artarak 54 bin 217'ye ulaştığını bildirdi.

Karantina uygulamasının 1 Kasım'a kadar uzatıldığı ülkede, 55 bin 439 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Ukrayna'da salgının durumu, test sayısı, yatak doluluk ve vakaların artış oranına göre bölgeler "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı" şeklinde kategorilere ayrılıyor. Bölgelerde Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanıyor.?

Artan vaka sayıları sebebiyle eylül sonuna kadar yabancıların ülkeye girişi yasaklanmıştı.

Ülkede, haziran sonuna doğru günlük 1000'in üzerine çıkan vaka sayısı düşüşe geçmişti. Ağustos ayında yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısında cumartesi günü kaydedilen 2 bin 328 vaka ile rekor yaşanmıştı.

Özbekistan'da vaka sayısı 40 bini aştı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan beri ülkede Kovid-19 vaka sayısının 231 artarak 40 bin 195'e, virüs kaynaklı ölü sayısının 4 artarak 295'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, virüsü kaptıktan sonra iyileşenlerin sayısının 160 artarak 36 bin 562'ye çıktığı ve böylece hastaların yüzde 91'inin sağlığına kavuştuğu belirtildi. 100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 3 bin 338 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Altı günden beri günlük vaka sayısının 400 civarında gerçekleştiği Özbekistan'da karantina tedbirleri 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı şekilde gevşetiliyor.

Ermenistan

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 203 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 43 bin 270'e çıktı.

Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 864'e yükseldi.

Ülkede bugüne kadar 36 bin 988 Kovid-19 hastası iyileşti, 5 bin 153 kişinin tedavisi sürüyor.

Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 168 artarak 105 bin 243'e çıktı.

Virüs kaptıktan sonra iyileşenlerin sayısı 723 artarak 94 bin 713'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 10 artarak 1554'e yükseldi.

Son bir günde Kovid-19 belirtileri bulunan ancak test sonuçları negatif olan zatürre vaka sayısı 558 artarak 24 bin 101'e, zatürreden ölenlerin sayısı 3 artarak 271'e ulaştı.

Son 24 saatte zatürreden iyileşenlerin sayısı 355 artarak 5 bin 256 oldu.

Kırgızistan

Kırgızistan'da Kovid-19 vaka sayısındaki düşüşün ardından camilerde cuma namazının kılınmasına izin verildi.

Kovid-19'la Mücadele Karargahından yapılan açıklamada, cuma namazının maske ve sosyal mesafe kurallarına göre kılınması gerektiği belirtildi.

Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Nurbolot Üsenbayev, son 24 saatte 101 kişide Kovid-19 tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 43 bin 459'a çıktığını bildirdi.

Virüs kapan 37 bin 492 kişi iyileştiğini söyleyen Üsenbayev, son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı kaydedilmediğini aktardı.

Üsenbayev, Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan 854 kişinin hastanelerde 4 bin 680 kişinin evlerinde tedavi gördüğü bilgisini paylaştı.

Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm vakasının kaydedildiği 3 Nisan'dan bu yana ülkede 1058 kişi hayatını kaybetmişti.

Gürcistan'da 11 yeni vaka

Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 11 artarak 1488'e, virüsten iyileşenlerin sayısı 40 artarak 1190'a yükseldi.

Bugüne kadar virüsten 19 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 5 bin 943 kişi karantinada, 252 kişi hastanelerde gözetim altında tutuluyor.

Kırgızistan, Özbekistan, Ermenistan, Gürcistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 11:51 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

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