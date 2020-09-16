Son dakika... Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Moldova, Belarus, Özbekistan, Azerbaycan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 627 kişide virüsün tespit edildiği ve Kovid-19 vaka sayısının 44 bin 361'e yükseldiği bildirildi.

Virüsten 439 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 32 bin 732 olduğu aktarılan açıklamda, ölen sayısının 15 artarak 1159'e çıktığı belirtildi.

Sağlık alanında ilan edilen olağanüstü halin 30 Eylül'e kadar uzatıldığı Moldova'da, yaklaşık 25 bin kişi gözetimde tutuluyor.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise toplam Kovid-19 vaka sayısı 14 artarak 2 bin 42'ye çıktı.

Ülkede, nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500'e yaklaşmıştı.

Haziranın sonuna doğru ise düşüşe geçen günlük vaka sayısı, temmuzun ortasında tekrar yükselmeye başlamış, 3 Eylül'de 632 vakanın tespit edilmesiyle en yüksek günlük vaka görülmüştü.

Belarus

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 211 artarak 74 bin 763'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 artışla 767'ye yükseldi.

Virüsten 149 kişi iyileşti ve böylece sağlığına kavuşanların sayısı 72 bin 810'a ulaştı.

Karantinanın ilan edilmediği ülkede, 1186 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Belarus'ta nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayıs ayında bine yaklaşmış, haziran ayında düşüşe geçmişti. Temmuz başında 200'ün altına gerileyen günlük vaka sayısı, ağustosta 100'ün altında görülmüş, eylül başında ise 100'ün üzerine çıkmıştı.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ülkede Kovid-19 vaka sayısının 239 artarak 49 bin 15'e, ölü sayısının ise 2 artarak 407'ye çıktığı belirtildi.

Açıklamada, gün içinde ülkede iyileşenlerin sayısının 364 artarak 45 bin 422 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 93'ünün iyileştiği kaydedildi.

Ülkedeki hastanelerde 3 bin 186 kişi tedavi ediliyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, ağustos ayının sonundan başlayarak 300'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, bu hafta yeniden yükselmeye başlamış, 10 Eylül'de 700'ün üzerine çıkmıştı.

Azerbaycan

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı "Kovid-19 Karargahı"ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 141 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve vaka sayısı 38 bin 658'e yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 151 artarak 36 bin 149'a ulaştı, yaşamını yitirenlerin sayısı 3 artarak 569 oldu.

Bugüne kadar 1 milyon 27 bin 685 testin yapıldığı Azerbaycan'da 569 kişinin tedavisi sürüyor. Ülkede günlük vaka sayısı son ayda 200'ün altında seyrediyor.

Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 42 artarak 9 bin 171'e çıktı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 45 artarak 7 bin 941'e yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı 73 ölümün gerçekleştiği ülkede 1157 kişinin tedavisi sürüyor.