Son dakika... Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Son dakika... Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

07.10.2020 12:15
Son dakika... Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre NUR Ukrayna, Gürcistan, Özbekistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

NUR Ukrayna, Gürcistan, Özbekistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 4 bin 753 kişide virüsün görülmesiyle rekor kırılarak toplam vaka sayısının 239 bin 337'ye çıktığını bildirdi. Son 24 saatte 59 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktaran Stepanov, ölü sayısının 77 artışla 4 bin 597 olduğunu kaydetti. Virüse yakalanan 730 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşen sayısının ise 2 bin 569 artarak 105 bin 970'e ulaştığını ifade etti.

Karantina uygulamasının 1 Kasım'a kadar uzatıldığı Ukrayna'da bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. Bölgedeki durum, yapılan test sayısı, yatak doluluk ve vakaların artış oranına göre belirleniyor. Bölgelerde Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanıyor.

Gürcistan

Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 508 kişide daha Kovid-19'a rastlandı ve vaka sayısı 9 bin 794'e yükseldi. 348 kişinin de iyileşmesi ile sağlığına kavuşanların sayısı 5 bin 235'ye ulaştı. 4 hastanın daha Kovid-19'dan dolayı hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 62'ye yükseldi.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede Kovid-19 vaka sayısının 236 artarak 59 bin 579'a, virüsten ölenlerin sayısının ise 2 artarak 488'e çıktığı bildirildi. İyileşenlerin sayısının 107 artarak 56 bin 165 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 94'ünün iyileştiği kaydedildi.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 923 hastanın tedavisi sürüyor.

Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 60 artarak 108 bin 362'ye çıktı. Virüsten iyileşenlerin sayısı 98 artarak 103 bin 465'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 artarak 1752'ye ulaştı.

Ülkede 74'ü çocuk 3 bin 145 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor, 89 kişinin sağlık durumu ağır, 15 kişinin durumu kritik olarak değerlendiriliyor.

Kovid-19 belirtileri bulunan test sonuçları negatif olan zatürre vaka sayısı 262 artarak 33 bin 877'ye, iyileşenlerin sayısı 46 artarak 27 bin 563'e çıktı.

Öte yandan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, salgının olası yeni dalgasına hazırlıklarla ilgili toplantıda, şu an günde ortalama 18 bin Kovid-19 testin yapıldığını, mevcut şartlarda salgınla ilgili durumu tam anlamak için test sayısının artırılması gerektiğini söyledi.

Kazakistan, Özbekistan, Gürcistan, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

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