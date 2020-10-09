Son dakika: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Son dakika: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

09.10.2020 11:43
Son dakika: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Son dakika haberler... NUR Ukrayna, Gürcistan, Özbekistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor.

NUR Ukrayna, Gürcistan, Özbekistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 5 bin 804 kişide virüsün görülmesiyle rekor yaşanarak toplam vaka sayısının 250 bin 538'e çıktığını bildirdi.

Son 24 saatte 56 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktaran Stepanov, ölü sayısının 89 artışla 4 bin 779 olduğunu kaydetti.

Virüse yakalanan 852 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşen sayısının ise 2 bin 417 artarak 110 bin 650'ye ulaştığını ifade etti.

Stepanov, ülkede vaka sayısında neredeyse her gün rekor kırıldığına ve hastanelerdeki boş yatakların hızla dolduğuna dikkati çekerek, bu nedenle geçici Kovid-19 hastaneleri için hazırlık yapmaya başladıklarını belirtti.

Benzer durumun İspanya ve İtalya'da bahar mevsiminde yaşandığını hatırlatan Stepanov, Avrupa ülkelerinin sağlık sisteminin bile böylesine bir artışı kaldıramadığını vurguladı.

Karantina uygulamasının 1 Kasım'a kadar uzatıldığı Ukrayna'da bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. Bölgedeki durum, yapılan test sayısı, yatak doluluk ve vakaların artış oranına göre belirleniyor. Bölgelerde Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanıyor.

Ülkede, nisan ve mayısta 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru binin üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmiş, vaka sayısı ağustos başında yeniden yükselmeye başlamıştı.

Gürcistan

Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 527 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve vaka sayısı 10 bin 793'e yükseldi. Ayrıca 313 kişi virüsten iyileşti ve sağlığına kavuşanların sayısı 5 bin 866'ya ulaştı.

Kovid-19'dan 6 hastanın daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 72'ye yükseldi.

Ülkede 5 bin 574 kişi karantinada, 836 kişi hastanelerde ve 1338 kişi de Kovid-19 hastaları için ayrılmış otellerde gözetimde tutuluyor.

Eylül başından itibaren günlük tespit edilen vaka sayılarının gittikçe arttığı ülkede, 5 Ekim'de 578 vakanın tespit edilmesiyle son rekor yaşanmıştı.

Gürcistan'da mart ve nisanda 40'ın altında görülen günlük vaka sayısı, mayıs ve haziranda 20'nin, temmuzda 10'un altına inmiş, ağustos sonunda da hızlı şekilde artmaya başlamıştı.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan beri ülkede Kovid-19 vaka sayısının 207 artarak 60 bin 233'e, virüsten ölenlerin sayısının ise 3 artarak 496'ya çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 139 artarak 56 bin 976 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 95'inin iyileştiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, son günlerde ülkedeki Kovid-19 vakası sayısının azaldığı, dün ülkede 334 vakanın saptandığı kaydedildi. Ülkedeki hastanelerde 2 bin 760 hastanın tedavisi sürüyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, ağustos ayının sonundan başlayarak 300'ün altında seyreden günlük vaka sayısı eylülde yükselişe geçmiş, 10 Eylül'de 700'ün üzerine çıkmıştı.

Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 107 artarak 108 bin 561'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 154 artarak 103 bin 758'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 artarak 1759'a ulaştı.

Ülkede 74'ü çocuk 3 bin 44 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor, 84 kişinin sağlık durumu ağır, 13 kişinin durumu kritik olarak değerlendiriliyor.

Kovid-19 belirtileri bulunan test sonuçları negatif olan zatürre vaka sayısı ise 241 arttı, böylece toplam vaka sayısı 34 bin 384'e çıktı. Zatürreden 25 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 27 bin 597'ye, ölenlerin sayısı 2 artarak 364'e ulaştı.

Ülkede 6 binden fazla kişinin zatürre tedavisi devam ediyor.

Kazakistan, Özbekistan, Gürcistan, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

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