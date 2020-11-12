Son dakika... Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi düştü

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 azaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nde eylül ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, eylül ayında ağustos ayına kıyasla yüzde 0,4, 2019'un eylül ayına göre ise yüzde 6,8 geriledi.

AB'de sanayi üretimi, eylülde ağustos ayına kıyasla değişmezken, 2019'un eylül ayına göre ise yüzde 5,8 düştü.

Söz konusu dönemde, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla düşüş yüzde 5,6 ile İtalya'da, yüzde 4,7 ile İrlanda'da ve yüzde 3,8 ile Portekiz'de gerçekleşti.

Yıllık bazda ise sanayi üretiminde en fazla düşüş yüzde 13,6 ile İrlanda'da, yüzde 8,7 ile Almanya'da ve yüzde 6,1 ile Fransa ile Hollanda'da belirlendi.