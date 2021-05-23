Son dakika: Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda 10 Metre Havalı Tabanca Genç Kızlar Milli Takımı, gümüş madalya kazandı

Son dakika haber: Atıcılıkta Hırvatistan'da düzenlenen Bütün Dallar Avrupa Şampiyonası'nda 10 Metre Havalı Tabanca Genç Kızlar Milli Takımı, gümüş madalya kazandı.

Atıcılıkta Hırvatistan'da düzenlenen Bütün Dallar Avrupa Şampiyonası'nda 10 Metre Havalı Tabanca Genç Kızlar Milli Takımı, gümüş madalya kazandı. Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 10 metre havalı tabanca genç kızlar takım müsabakasında Türkiye'yi temsil eden Şimal Yılmaz, Yasemin Beyza Yılmaz ve İlayda Nur Çürük, gümüş madalya elde etti.

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