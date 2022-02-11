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Son dakika: Avrupa Birliği'nden Afrika'ya 172 milyar dolarlık yatırım paketi - Son Dakika

Son dakika: Avrupa Birliği'nden Afrika'ya 172 milyar dolarlık yatırım paketi

11.02.2022 03:33
Son dakika: Avrupa Birliği'nden Afrika'ya 172 milyar dolarlık yatırım paketi

Son dakika gündem haberine göre Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin (AB) Afrika'ya 172 milyar dolarlık yatırım planı olduğunu duyurdu.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin (AB) Afrika'ya 172 milyar dolarlık yatırım planı olduğunu duyurdu.

Leyen, Belçika'nın başkenti Brüksel'de 17-18 Şubat'ta düzenlenecek AB-Afrika Zirvesi öncesi Senegal'in başkenti Dakar'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenleyen Leyen, AB Küresel Geçit (EU Global Gateway) girişimi kapsamında Afrika-Avrupa programı için 172 milyar dolarlık yatırım paketinin müjdesini verdi.

Leyen, programın, AB Küresel Geçit girişiminde yer alan ilk bölgesel plan olduğunu belirtti.

Brüksel'deki zirvede en önemli konu başlığının yatırımlar olacağının altını Çizen Leyen, bu konuda Afrika'nın en güvenilir ortağının Avrupa olduğunu dile getirdi.

Aynı zamanda Afrika Birliği Dönem Başkanı da olan Sall de yatırım paketinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Afrika ve Avrupa'nın birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

Sall, iki kıtanın barış ve istikrarının doğrudan bağlantılı olduğuna dikkati çekerek, Afrika'nın insan ve doğal kaynakları ve kalkınma ihtiyaçlarıyla Avrupa'ya ortak büyüme ve yatırım fırsatları sunduğuna vurgu yaptı.

AB'nin Küresel Geçit stratejisi

Çin'in Kuşak ve Yol girişimine alternatif olarak oluşturulan Küresel Geçit planına göre, AB gelişmekte olan ülkelerin altyapı yatırımlarına 2027 yılına kadar 300 milyar avroluk kaynak sağlayacak. Bu kaynak, dijital dönüşüm, telekomünikasyon, ulaşım, enerji ve sağlık gibi alanlara yöneltilecek. AB, söz konusu alanlardaki yatırımlara uygun koşullu finansman verecek.

Yatırımları almak için, hukukun üstünlüğü, çevre, demokrasi, insan hakları gibi çeşitli alanlardaki standartlara uyum gösterilmesi gerekecek.

Söz konusu stratejinin finansmanının yaklaşık 135 milyar avrosu AB sürdürülebilir kalkınma fonlarından, 18 milyar avrosu AB bütçesinden ve 145 milyar avrosu Avrupa'daki çeşitli finans ve kalkınma kurumlarından sağlanacak.

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Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği, Yatırım, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Avrupa Birliği'nden Afrika'ya 172 milyar dolarlık yatırım paketi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Avrupa Birliği'nden Afrika'ya 172 milyar dolarlık yatırım paketi - Son Dakika
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