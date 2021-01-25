Son dakika... Avrupa borsaları düşüşle kapandı - Son Dakika

Son dakika... Avrupa borsaları düşüşle kapandı

25.01.2021 21:05
Son dakika... Avrupa borsaları düşüşle kapandı, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vakalar, yeni seyahat kısıtlamaları ve Alman iş dünyasında iyimserliğin azalmasıyla günü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vakalar, yeni seyahat kısıtlamaları ve Alman iş dünyasında iyimserliğin azalmasıyla günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,83 değer kaybederek 405,13 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,84 azalarak 6.638,85 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,66 düşerek 13.643,95 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,57 değer kaybıyla 5.472,36 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,6 gerileyerek 21.735,95 puana indi.

Avro/dolar paritesi, (TSİ) 20.44 itibarıyla yüzde 0,2'lik düşüşle 1,21 seviyesinde bulunuyor.

Bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da geçen ay 92,1 puan olan Ifo İş Dünyası Endeksi ocakta 90,1 puana düşerken, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayla gelen yeni kısıtlamaların Alman ekonomisindeki toparlanmayı geçici olarak durdurması nedeniyle Alman şirketlerinin daha kötümser olduğu bildirildi.

Öte yandan AB Komisyonu, üye ülkelerdeki Kovid-19 vaka sayılarındaki artış ve daha hızlı yayılan türlerin ortaya çıkması nedeniyle zorunlu olmayan iç ve dış seyahatlerin zorlaştırılmasını tavsiye etti.

İngiltere, Almanya, Europe, Alman, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika... Avrupa borsaları düşüşle kapandı - Son Dakika Ekonomi


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