Son dakika: Avrupa borsaları ekonomik güvenin ağustosta gerilemesiyle günü hafif yükselişle kapadı - Son Dakika

Avrupa borsaları, Fed'in "güvercin" tonlu mesajlarının küresel pay piyasalarında risk algısında iyileşme sağlamasına rağmen, Avro Bölgesi'nde ekonomik güvenin bu yıl ilk kez gerilemesiyle günü "hafif" yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,07 artışla 472,68 puana çıktı.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,22 değer kazanarak 15.887,31 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08'lik artışla 6.687,3 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,7'lik yükselişle 26.652,56 puana ulaştı.

Bugün resmi tatil nedeniyle İngiltere pay piyasalarında, işlem gerçekleşmedi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.38 itibarıyla yüzde 0,01 artarak 1,179 seviyelerinden işlem gördü.

Bu arada, Delta varyantı ve tedarik zincirinde darboğazların sürmesiyle Avro Bölgesi ekonomik güven endeksi temmuzdaki 119'dan ağustosta 117,5 seviyesine geriledi. Böylece Avro Bölgesi'nde ekonomik güven bu yıl ilk kez gerilemiş oldu.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole'da bu yıla ilişkin faiz artırım konusunda acele edilmeyeceği yönündeki mesajlarının küresel pay piyasalarında risk algısında iyileşme sağladığını belirtti.

Salgın ve tedarik zincirindeki sıkıntıların Avrupa ekonomisine ilişkin göstergelerde olumsuz etkiler oluşturmayı sürdürdüğünü ifade eden analistler, Powell'ın "güvercin" tonlu mesajlarına rağmen, Avro Bölgesi'nde ekonomik güvenin bu yıl ilk kez gerilemesinin yatırımcıların ekonomik toparlanmanın geleceğiyle ilgili endişelerini artırdığını kaydetti.