Son dakika! Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Son dakika haberleri... Avrupa borsaları, ABD'deki Başkanlık seçimine ilişkin gelişmelerin etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, ABD'deki Başkanlık seçimine ilişkin gelişmelerin etkisiyle günü yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 2,05 yükselerek, 363,31 puan oldu. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,44 artarak 4.922,85 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,96 değer kazanarak 19.358,28 puana yükseldi. Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,95 yükselişle 12.324,22 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,67'lük artışla 5.883,26 seviyesinden kapandı.

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