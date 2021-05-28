Son dakika... Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları, ABD'den gelen güçlü ekonomik verilerin etkisiyle günü yükselişle kapattı.

ABD'de işsizlik maaşı başvurularının geçen hafta 38 bin kişi azalarak 406 bin olmasının etkisiyle Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Uzmanlar, verilerin dünyanın en büyük ekonomisinin toparlanmasına ilişkin beklentileri destekleyici nitelikte olduğunu belirtti.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,57 artışla 448,98 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,04 artarak 7.022,51 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,74 değer kazanarak 15.519,98 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,75'lik artışla 6.484,11 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,45'lik yükselişle 25.169,39 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.25 itibarıyla yüzde 0,05'lik yükselişle 1,22 seviyelerinden işlem gördü.