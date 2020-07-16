Son Dakika: Avrupa borsaları İtalya dışında düşüşle kapandı - Son Dakika

Son Dakika: Avrupa borsaları İtalya dışında düşüşle kapandı

Son dakika haberi: Avrupa borsaları günü İtalya hariç düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları günü İtalya hariç düşüşle tamamladı.

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Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,47 azalarak 372,13 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,67 kayıpla 6.250,69 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,43 düşerek 12.874,97 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,46 değer kaybederek 5.085,28 puana geriledi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,37 kazançla 20.356,09 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.17 itibarıyla yüzde 0,16'lık artışla 1,143 seviyelerinde bulunuyor.

Avrupa, İtalya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 19:23 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Avrupa borsaları İtalya dışında düşüşle kapandı - Son Dakika Ekonomi
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