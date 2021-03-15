Son dakika... Avrupa borsaları İtalya hariç düşüşle kapandı

Avrupa borsaları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin etkisiyle, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi hariç düşüşle kapandı.

Avrupa'da aşılamaların görece yavaş ilerlemesine ve olası bir üçüncü dalganın oluşmasına ilişkin endişeler haftanın ilk işlem gününde etkili oldu.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, 423,08 puan seviyesinde kaldı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 azalarak 6.749,70, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,28 değer kaybederek 14.461,42, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18'lik düşüşle 6.035,97 puana geriledi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,11'lik yükselişle 24.139,45 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi de TSİ 20.24 itibarıyla yüzde 0,259'luk düşüşle 1,192 seviyelerinden işlem gördü.

ABD Merkez Bankası Fed'in Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) yarın ve 17 Mart'ta yapacağı toplantıların sonucunda ABD ekonomisinin büyüme tahminlerinin yukarı yönlü revize edilmesi bekleniyor.

Analistler, hükümetin salgının etkilerinin giderilmesi için vereceği 1,9 trilyon dolarlık teşvik nedeniyle ABD ekonomisinin daha hızlı bir büyüme kaydetmesini bekliyor.